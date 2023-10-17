Противоположный эффект. В США раскрыли грубейший просчет по России
Экс-дипломат Фримэн заявил, что западные санкции ослабили США, а не Россию
Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив США, а не Россию, такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
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"Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС все-таки дойдет до ее создания. Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России", — отметил он.
По его мнению, введение ограничительных мер стало ошибкой западных политиков. Подобные решения лишь наносят ущерб репутации Запада, добавил экс-чиновник.
"Дипломатия принуждения в принципе не очень эффективна. Дипломатия должна убеждать, а не принуждать", — резюмировал Фримэн.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.