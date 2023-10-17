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Противоположный эффект. В США раскрыли грубейший просчет по России - РИА Новости, 17.10.2023
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02:16 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/proschet-1903216275.html
Противоположный эффект. В США раскрыли грубейший просчет по России
Противоположный эффект. В США раскрыли грубейший просчет по России - РИА Новости, 17.10.2023
Противоположный эффект. В США раскрыли грубейший просчет по России
Западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив США, а не Россию, такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:16
2023-10-17T02:16
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив США, а не Россию, такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью Youtube-каналу Dialogue Works."Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС все-таки дойдет до ее создания. Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России", — отметил он.По его мнению, введение ограничительных мер стало ошибкой западных политиков. Подобные решения лишь наносят ущерб репутации Запада, добавил экс-чиновник."Дипломатия принуждения в принципе не очень эффективна. Дипломатия должна убеждать, а не принуждать", — резюмировал Фримэн.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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в мире, сша, россия, брикс, китай
В мире, США, Россия, БРИКС, Китай
Противоположный эффект. В США раскрыли грубейший просчет по России

Экс-дипломат Фримэн заявил, что западные санкции ослабили США, а не Россию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Западные санкции оказали противоположный эффект, ослабив США, а не Россию, такое мнение высказал бывший американский дипломат Чэс Фримэн в интервью Youtube-каналу Dialogue Works.
«
"Многие страны теперь нацелены на дедолларизацию — отказ от доллара как средства торговых расчетов и замену его прямым обменом в местных валютах, или, возможно, в другой валюте, такой как китайский юань, или в искусственной валюте, если БРИКС все-таки дойдет до ее создания. Таким образом, возникает множество побочных эффектов. А чистый результат — ослабление и изоляция США, а не России", — отметил он.
По его мнению, введение ограничительных мер стало ошибкой западных политиков. Подобные решения лишь наносят ущерб репутации Запада, добавил экс-чиновник.
"Дипломатия принуждения в принципе не очень эффективна. Дипломатия должна убеждать, а не принуждать", — резюмировал Фримэн.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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