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ООН выступает против применения кассетных снарядов, заявил офис Гутерреша
ООН выступает против применения кассетных снарядов, заявил офис Гутерреша - РИА Новости, 17.10.2023
ООН выступает против применения кассетных снарядов, заявил офис Гутерреша
ООН выступает против применения кассетных боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T20:20
2023-10-17T20:20
2023-10-17T20:20
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ООН, 17 окт – РИА Новости. ООН выступает против применения кассетных боеприпасов, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его попросили прокомментировать нанесение Киевом удара ракетой ATACMS с кассетным боеприпасом. "Мы не можем подтвердить эти сообщения, но мы давно выступали против применения кассетных боеприпасов в любом конфликте", - сказал Дюжаррик. Ранее сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин сообщил в своем Telegram-канале, что украинские войска впервые применили в Запорожской области американские ракеты ATACMS. Рогозин также опубликовал фотографии боевого поражающего элемента М74 ракеты ATACMS. По его словам, каждая подобная ракета несет кассетную боевую часть, которая содержит 275 боевых элементов M74. Кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS обнаружены в Бердянске Запорожской области после ночных ударов ВСУ, рассказывал ранее РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. Во вторник депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждал, что американские ракеты большой дальности ATACMS уже на Украине, их использовали при ударе по городу Бердянску в Запорожской области. Газета Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что небольшое количество ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.
https://ria.ru/20231017/atacms-1903423042.html
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в мире, запорожская область, украина, бердянск, владимир рогов, дмитрий рогозин, стефан дюжаррик, оон, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Запорожская область, Украина, Бердянск, Владимир Рогов, Дмитрий Рогозин, Стефан Дюжаррик, ООН, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
ООН выступает против применения кассетных снарядов, заявил офис Гутерреша
Офис Гутерреша: ООН выступает против применения кассетных боеприпасов