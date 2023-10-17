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"Много крови". В США вынесли Украине приговор
"Много крови". В США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 17.10.2023
"Много крови". В США вынесли Украине приговор
Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:01
2023-10-17T11:01
2023-10-17T15:34
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."С правительством в Киеве уже нельзя согласиться. Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий", — указал он.Фриман также отметил, что в случае возможных переговоров Москвы и Киева они будут проходить не на условиях Украины, указав, что предыдущие договоренности между странами были гораздо более выгодными вариантами для украинского правительства."Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону", — резюмировал дипломат.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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политика, в мире, украина, киев, москва, сша
Политика, В мире, Украина, Киев, Москва, США
"Много крови". В США вынесли Украине приговор
Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий