https://ria.ru/20231017/prigovor-1903266365.html

"Много крови". В США вынесли Украине приговор

"Много крови". В США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 17.10.2023

"Много крови". В США вынесли Украине приговор

Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:01

2023-10-17T11:01

2023-10-17T15:34

политика

в мире

украина

киев

москва

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/07/1894812772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80e0bc35837267715c3282604a4a90fb.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works."С правительством в Киеве уже нельзя согласиться. Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий", — указал он.Фриман также отметил, что в случае возможных переговоров Москвы и Киева они будут проходить не на условиях Украины, указав, что предыдущие договоренности между странами были гораздо более выгодными вариантами для украинского правительства."Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону", — резюмировал дипломат.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.

https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html

украина

киев

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, в мире, украина, киев, москва, сша