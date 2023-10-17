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"Много крови". В США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 17.10.2023
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11:01 17.10.2023 (обновлено: 15:34 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/prigovor-1903266365.html
"Много крови". В США вынесли Украине приговор
"Много крови". В США вынесли Украине приговор - РИА Новости, 17.10.2023
"Много крови". В США вынесли Украине приговор
Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:01
2023-10-17T15:34
политика
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.&quot;С правительством в Киеве уже нельзя согласиться. Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий&quot;, — указал он.Фриман также отметил, что в случае возможных переговоров Москвы и Киева они будут проходить не на условиях Украины, указав, что предыдущие договоренности между странами были гораздо более выгодными вариантами для украинского правительства.&quot;Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону&quot;, — резюмировал дипломат.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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политика, в мире, украина, киев, москва, сша
Политика, В мире, Украина, Киев, Москва, США
"Много крови". В США вынесли Украине приговор

Дипломат Фриман: Украина не сможет захватить Крым и лишится территорий

© AP Photo / LibkosУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Украина не осуществит свои планы по захвату российских территорий и может потерять еще больше своих земель, заявил бывший американский дипломат Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
«

"С правительством в Киеве уже нельзя согласиться. Пролилось слишком много крови. Так что у Украины не получится захватить ни Крым, ни Донбасс, ни Запорожье или Херсон, и она может потерять еще больше территорий", — указал он.

Фриман также отметил, что в случае возможных переговоров Москвы и Киева они будут проходить не на условиях Украины, указав, что предыдущие договоренности между странами были гораздо более выгодными вариантами для украинского правительства.
«

"Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону", — резюмировал дипломат.

Россия не раз выражала готовность к переговорам, но украинские власти ввели запрет на них на законодательном уровне. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы.
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