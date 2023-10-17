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В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры - РИА Новости, 17.10.2023
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08:18 17.10.2023
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В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры - РИА Новости, 17.10.2023
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры
Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:18
2023-10-17T08:18
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, возгорание в 12-этажке по адресу улица Начдива Онуфриева, 62 в Екатеринбурге произошло во вторник в 4.14 по местному времени (2.14 мск). Очаг пожара был на восьмом этаже, площадь возгорания составила 50 "квадратов". "В результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения - собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования. Организована проверка, в том числе в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, подчеркнули в прокуратуре.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры

В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры в многоэтажке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, возгорание в 12-этажке по адресу улица Начдива Онуфриева, 62 в Екатеринбурге произошло во вторник в 4.14 по местному времени (2.14 мск). Очаг пожара был на восьмом этаже, площадь возгорания составила 50 "квадратов".
"В результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения - собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении.
Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования. Организована проверка, в том числе в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, подчеркнули в прокуратуре.
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ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
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