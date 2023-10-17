https://ria.ru/20231017/pozhar-1903232187.html
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры - РИА Новости, 17.10.2023
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры
Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:18
2023-10-17T08:18
2023-10-17T08:18
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:518:2719:2048_1920x0_80_0_0_6acc993661317fa11715b63f24f3572b.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, возгорание в 12-этажке по адресу улица Начдива Онуфриева, 62 в Екатеринбурге произошло во вторник в 4.14 по местному времени (2.14 мск). Очаг пожара был на восьмом этаже, площадь возгорания составила 50 "квадратов". "В результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения - собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования. Организована проверка, в том числе в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, подчеркнули в прокуратуре.
https://ria.ru/20231014/gjfh-1902825326.html
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1887966658_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f28aa5b87b9a746a2f9ef24bf09708b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры
В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры в многоэтажке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По информации ведомства, возгорание в 12-этажке по адресу улица Начдива Онуфриева, 62 в Екатеринбурге
произошло во вторник в 4.14 по местному времени (2.14 мск). Очаг пожара был на восьмом этаже, площадь возгорания составила 50 "квадратов".
"В результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения - собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении.
Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования. Организована проверка, в том числе в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, подчеркнули в прокуратуре.
В Якутске потушили пожар в гостиничном комплексе