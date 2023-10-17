https://ria.ru/20231017/pozhar-1903232187.html

В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры

В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры - РИА Новости, 17.10.2023

В Екатеринбурге мужчина погиб при падении из окна горящей квартиры

Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:18

2023-10-17T08:18

2023-10-17T08:18

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Мужчина погиб при падении из окна горящей многоэтажки в Екатеринбурге, идет проверка, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. По информации ведомства, возгорание в 12-этажке по адресу улица Начдива Онуфриева, 62 в Екатеринбурге произошло во вторник в 4.14 по местному времени (2.14 мск). Очаг пожара был на восьмом этаже, площадь возгорания составила 50 "квадратов". "В результате падения из окна квартиры погиб мужчина, 1988 года рождения - собственник квартиры, расположенной на восьмом этаже указанного жилого дома. Остальные жильцы дома эвакуированы", - говорится в сообщении. Рассматриваются различные версии причин возникновения пожара, в том числе неосторожное курение и неисправность электротехнического оборудования. Организована проверка, в том числе в деятельности организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предмет соблюдения требований противопожарной безопасности, подчеркнули в прокуратуре.

https://ria.ru/20231014/gjfh-1902825326.html

екатеринбург

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, екатеринбург