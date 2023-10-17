https://ria.ru/20231017/poteri-1903323910.html

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.10.2023

Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

Группировка войск "Юг" отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:13

2023-10-17T14:13

2023-10-17T16:48

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Группировка войск "Юг" отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений", — говорится в сводке.Кроме того, возле Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Помимо этого, российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 3-й штурмовой бригады и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак ВСУ в районах Ивановки и Тимковки в Харьковской области, а также Надии в ЛНР.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов и нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска отразили четыре атаки украинских 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, удалось уничтожить 34 беспилотных аппарата.

https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html

https://ria.ru/20231017/prezrenie-1903314928.html

https://ria.ru/20231017/vsu-1903233448.html

https://ria.ru/20231017/rabotino-1903227030.html

https://ria.ru/20231014/zaporozhe-1902766899.html

россия

украина

сша

донецкая народная республика

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Минобороны РФ об отражении атак на Донецком направлении Донецкое направление-Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки «Юг» 2023-10-17T14:13 true PT0M48S

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россия, вооруженные силы украины, украина, сша, донецкая народная республика, луганская народная республика