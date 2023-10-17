https://ria.ru/20231017/poteri-1903323910.html
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении - РИА Новости, 17.10.2023
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
Группировка войск "Юг" отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T14:13
2023-10-17T14:13
2023-10-17T16:48
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Группировка войск "Юг" отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили в Минобороны."На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений", — говорится в сводке.Кроме того, возле Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Помимо этого, российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 3-й штурмовой бригады и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак ВСУ в районах Ивановки и Тимковки в Харьковской области, а также Надии в ЛНР.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов и нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.Потери противника составили:Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Южнодонецкое направлениеГруппировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара в Донецкой Народной Республике.Потери противника составили:Запорожское направлениеРоссийские войска отразили четыре атаки украинских 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в районе Вербового в Запорожской области.Потери противника составили:Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:Херсонское направлениеРоссийские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, удалось уничтожить 34 беспилотных аппарата.
https://ria.ru/20231017/vsu-1903244831.html
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Минобороны РФ об отражении атак на Донецком направлении
Донецкое направление-Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки «Юг»
2023-10-17T14:13
true
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, США, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
Российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении
МО: ВС России отбили 9 атак, ВСУ потеряли до 485 человек на Донецком направлении
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.
Группировка войск "Юг" отразила девять атак украинских солдат на Донецком направлении, сообщили
в Минобороны.
«
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений", — говорится в сводке.
Кроме того, возле Орехово-Василевки и Андреевки в ДНР
удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ
.
Потери противника составили:
- до 485 военнослужащих убитыми и ранеными;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля;
- гаубица "Мста-Б";
- орудие Д-20.
Помимо этого, российские войска уничтожили полевой склад боеприпасов украинской 3-й штурмовой бригады и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США
.
"Не по плану". В США пришли в ужас из-за положения ВСУ
Группировка войск "Запад" при поддержке авиации и артиллерии отразила семь атак ВСУ в районах Ивановки и Тимковки в Харьковской области
, а также Надии в ЛНР
.
Потери противника составили:
- до 270 военнослужащих убитыми и ранеными;
- один танк;
- десять боевых бронированных машин;
- три пикапа.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика";
- две САУ Krab производства Польши.
"Добром не кончится": Зеленского предупредили о надвигающейся катастрофе
Краснолиманское направление
Группировка войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразила две атаки украинских штурмовых отрядов и нанесла поражение живой силе и технике 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ возле Червоной Дибровы, Шипиловки и Кузьмино в ЛНР.
Потери противника составили:
- до 115 военнослужащих;
- три боевые бронированные машины;
- два автомобиля.
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- два орудия Д-20;
- гаубицу "Мста-Б".
ВСУ подводят "свежие силы" на Краснолиманское направление, заявил Марочко
Группировка войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ возле Угледара
в Донецкой Народной Республике.
Потери противника составили:
- до 150 военнослужащих убитыми и ранеными;
- две боевые бронированные машины;
- три автомобиля;
- две гаубицы Д-20.
Российские ударные FPV-дроны не подпускают к Работино танки ВСУ
Российские войска отразили четыре атаки украинских 117-й механизированной и 82-й десантно-штурмовой бригад в районе Вербового в Запорожской области
.
Потери противника составили:
- до 110 военнослужащих;
- семь танков;
- семь боевых бронированных машин;
- три автомобиля.
Также при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
- самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика";
- гаубицу М109 Paladin производства США.
В оккупированном ВСУ Запорожье царит атмосфера террора, заявил Рогов
Российские подразделения продолжили успешно наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- более 45 военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица Д-30.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска поразили живую силу и технику ВСУ в 117 районах. Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8
, перехватили пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США. Кроме того, удалось уничтожить 34 беспилотных аппарата.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине