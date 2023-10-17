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Посол в Израиле прокомментировал контакты России с ХАМАС

Посол в Израиле прокомментировал контакты России с ХАМАС - РИА Новости, 17.10.2023

Посол в Израиле прокомментировал контакты России с ХАМАС

Контакты России с ХАМАС не означает поддержку Москвы террористических действий, они продиктованы политической необходимостью, заявил посол России в Израиле... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:32

2023-10-17T14:32

2023-10-17T14:39

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Контакты России с ХАМАС не означает поддержку Москвы террористических действий, они продиктованы политической необходимостью, заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Мы никогда не поддерживали и всегда осуждали любые террористические, экстремистские проявления и действия... То, что мы имеем и поддерживаем контакты с некоторыми представителями ХАМАС, это не значит никак абсолютно нашей поддержки такого рода действий, что нам пытаются вменить в вину. Этого совершенно нет, и наши контакты продиктованы тем, что ХАМАС является до сих пор политической силой на большой части территории Палестины, и для того, чтобы вести какие-то серьезные переговоры и серьезные действия предпринимать, такого рода контакты абсолютно необходимы", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". "Вопрос о признании или непризнании ХАМАС террористической организацией - это вопрос с "бородой" и историей и регулярно обостряется. От представителей России требуют признания ХАМАС террористической организацией. Во-первых, нет никакого международного признания ХАМАС террористической организацией, таковой ее внесли в национальные списки США, страны ЕС, Канада, Япония, список практически исчерпывающий. Но в списке террористических организаций ООН ХАМАС не находится", - подчеркнул дипломат. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231017/evakuatsiya-1903324034.html

https://ria.ru/20231017/izrail-1903315437.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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