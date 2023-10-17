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Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 17.10.2023
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Рязанская область
Рязанская область
 
17:42 17.10.2023 (обновлено: 17:45 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pomosch-1903415601.html
Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза
Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 17.10.2023
Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза
По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова регион направил в Новую Каховку Херсонской области пять тонн гуманитарного груза – детскую одежду,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:42
2023-10-17T17:45
рязанская область
общество
херсонская область
рязанская область
новая каховка
павел малков
рязанская городская дума
общероссийский народный фронт
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова регион направил в Новую Каховку Херсонской области пять тонн гуманитарного груза – детскую одежду, продукты питания, оборудование для центров "Мои документы", сообщила пресс-служба правительства области. "Из Рязанской области направлено более 5 тонн гуманитарного груза для жителей подшефной территории Херсонской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа проводится по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Гуманитарный груз направлен в город Новая Каховка Херсонской области. Новая партия гуманитарной помощи формировалась при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта. "Основа груза – теплая одежда для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, что очень важно, учитывая те условия, в которых живут люди. В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляют оборудование для центров "Мои документы" Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда готовы помочь", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Анны Росляковой. Она отметила, что Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Специалисты региона оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.
https://ria.ru/20231012/reabilitatsiya-1902310691.html
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общество, херсонская область , рязанская область, новая каховка, павел малков, рязанская городская дума, общероссийский народный фронт
Рязанская область, Общество, Херсонская область , Рязанская область, Новая Каховка, Павел Малков, Рязанская городская Дума, Общероссийский народный фронт

Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза

© Фото : пресс-служба администрации города РязаниГуманитарная помощь от рязанцев для Херсонской области
Гуманитарная помощь от рязанцев для Херсонской области - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : пресс-служба администрации города Рязани
Гуманитарная помощь от рязанцев для Херсонской области. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова регион направил в Новую Каховку Херсонской области пять тонн гуманитарного груза – детскую одежду, продукты питания, оборудование для центров "Мои документы", сообщила пресс-служба правительства области.
«
"Из Рязанской области направлено более 5 тонн гуманитарного груза для жителей подшефной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что работа проводится по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Гуманитарный груз направлен в город Новая Каховка Херсонской области. Новая партия гуманитарной помощи формировалась при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта.
"Основа груза – теплая одежда для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, что очень важно, учитывая те условия, в которых живут люди. В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляют оборудование для центров "Мои документы" Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда готовы помочь", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Анны Росляковой.
Она отметила, что Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Специалисты региона оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.
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Рязанская областьОбществоХерсонская областьРязанская областьНовая КаховкаПавел МалковРязанская городская ДумаОбщероссийский народный фронт
 
 
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