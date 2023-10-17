https://ria.ru/20231017/pomosch-1903415601.html

Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза

Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза - РИА Новости, 17.10.2023

Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза

По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова регион направил в Новую Каховку Херсонской области пять тонн гуманитарного груза – детскую одежду,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:42

2023-10-17T17:42

2023-10-17T17:45

рязанская область

общество

херсонская область

рязанская область

новая каховка

павел малков

рязанская городская дума

общероссийский народный фронт

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РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова регион направил в Новую Каховку Херсонской области пять тонн гуманитарного груза – детскую одежду, продукты питания, оборудование для центров "Мои документы", сообщила пресс-служба правительства области. "Из Рязанской области направлено более 5 тонн гуманитарного груза для жителей подшефной территории Херсонской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что работа проводится по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Гуманитарный груз направлен в город Новая Каховка Херсонской области. Новая партия гуманитарной помощи формировалась при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта. "Основа груза – теплая одежда для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, что очень важно, учитывая те условия, в которых живут люди. В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляют оборудование для центров "Мои документы" Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда готовы помочь", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Анны Росляковой. Она отметила, что Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Специалисты региона оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.

https://ria.ru/20231012/reabilitatsiya-1902310691.html

https://ria.ru/20230912/ryazan-1895928862.html

херсонская область

рязанская область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, херсонская область , рязанская область, новая каховка, павел малков, рязанская городская дума, общероссийский народный фронт