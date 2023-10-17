Рязанцы отправили жителям Херсонской области пять тонн гуманитарного груза
© Фото : пресс-служба администрации города РязаниГуманитарная помощь от рязанцев для Херсонской области
© Фото : пресс-служба администрации города Рязани
Гуманитарная помощь от рязанцев для Херсонской области. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 17 окт – РИА Новости. По поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова регион направил в Новую Каховку Херсонской области пять тонн гуманитарного груза – детскую одежду, продукты питания, оборудование для центров "Мои документы", сообщила пресс-служба правительства области.
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"Из Рязанской области направлено более 5 тонн гуманитарного груза для жителей подшефной территории Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работа проводится по поручению губернатора Рязанской области Павла Малкова. Гуманитарный груз направлен в город Новая Каховка Херсонской области. Новая партия гуманитарной помощи формировалась при участии правительства области, администрации города, Рязанской городской думы, регионального отделения Общероссийского народного фронта.
"Основа груза – теплая одежда для детей, продукты питания, в том числе быстрого приготовления, что очень важно, учитывая те условия, в которых живут люди. В рамках оказания шефской помощи наши МФЦ направляют оборудование для центров "Мои документы" Херсонской области. По поручению губернатора мы системно выстроили эту работу в регионе. Будем ее продолжать, потому что рязанцы – люди неравнодушные и всегда готовы помочь", - приводятся в сообщении слова первого заместителя председателя правительства области Анны Росляковой.
Она отметила, что Рязанская область активно участвует в восстановлении инфраструктуры новых регионов России. Специалисты региона оказывают помощь в ремонте социальных объектов, жилых домов и инженерных коммуникаций.