https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки - РИА Новости, 17.10.2023
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:21
2023-10-17T11:21
2023-10-17T11:21
надежные люди
общество
илишевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903269385_0:213:780:652_1920x0_80_0_0_8f1147372146bcde668c839092048a7f.jpg
УФА, 17 окт – РИА Новости. Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Житель села Тупеево Фавис Сахиуллин в пункт сбора гуманитарной помощи привез полученный на своей пасеке мёд. Фавис Нигматуллинович вместе с женой Риммой Хатмуллиновной передали 68 банок меда для наших военнослужащих. Илишевский мёд на днях отправится бойцам в зону проведения специальной военной операции", - написал Мустафин. Районный мэр поблагодарил пенсионеров и других неравнодушных жителей муниципалитета, оказывающих помощь бойцам на передовой. "В районе очень много неравнодушных жителей и это радует, ведь лучшая помощь армии – надежный тыл", - добавил Мустафин.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html
илишевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903269385_0:185:780:770_1920x0_80_0_0_b97665bc6e3d4039e59cf5e97de72f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, илишевский район
Надежные люди, Общество, Илишевский район
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
Пенсионер из Башкирии Сахиуллин передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
УФА, 17 окт – РИА Новости.
Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале
.
"Житель села Тупеево Фавис Сахиуллин в пункт сбора гуманитарной помощи привез полученный на своей пасеке мёд. Фавис Нигматуллинович вместе с женой Риммой Хатмуллиновной передали 68 банок меда для наших военнослужащих. Илишевский мёд на днях отправится бойцам в зону проведения специальной военной операции", - написал Мустафин.
Районный мэр поблагодарил пенсионеров и других неравнодушных жителей муниципалитета, оказывающих помощь бойцам на передовой.
"В районе очень много неравнодушных жителей и это радует, ведь лучшая помощь армии – надежный тыл", - добавил Мустафин.
Депутат Госдумы от Дагестана передал бойцам в зону СВО два УАЗа