https://ria.ru/20231017/pomosch-1903272009.html

Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки

Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки - РИА Новости, 17.10.2023

Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки

Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:21

2023-10-17T11:21

2023-10-17T11:21

надежные люди

общество

илишевский район

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УФА, 17 окт – РИА Новости. Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Житель села Тупеево Фавис Сахиуллин в пункт сбора гуманитарной помощи привез полученный на своей пасеке мёд. Фавис Нигматуллинович вместе с женой Риммой Хатмуллиновной передали 68 банок меда для наших военнослужащих. Илишевский мёд на днях отправится бойцам в зону проведения специальной военной операции", - написал Мустафин. Районный мэр поблагодарил пенсионеров и других неравнодушных жителей муниципалитета, оказывающих помощь бойцам на передовой. "В районе очень много неравнодушных жителей и это радует, ведь лучшая помощь армии – надежный тыл", - добавил Мустафин.

https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html

илишевский район

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, илишевский район