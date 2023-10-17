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Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки - РИА Новости, 17.10.2023
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11:21 17.10.2023
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Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки - РИА Новости, 17.10.2023
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки
Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T11:21
2023-10-17T11:21
надежные люди
общество
илишевский район
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УФА, 17 окт – РИА Новости. Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале. "Житель села Тупеево Фавис Сахиуллин в пункт сбора гуманитарной помощи привез полученный на своей пасеке мёд. Фавис Нигматуллинович вместе с женой Риммой Хатмуллиновной передали 68 банок меда для наших военнослужащих. Илишевский мёд на днях отправится бойцам в зону проведения специальной военной операции", - написал Мустафин. Районный мэр поблагодарил пенсионеров и других неравнодушных жителей муниципалитета, оказывающих помощь бойцам на передовой. "В районе очень много неравнодушных жителей и это радует, ведь лучшая помощь армии – надежный тыл", - добавил Мустафин.
https://ria.ru/20231016/spetsoperatsiya-1903097768.html
илишевский район
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353
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общество, илишевский район
Надежные люди, Общество, Илишевский район
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки

Пенсионер из Башкирии Сахиуллин передал бойцам в зону СВО мед со своей пасеки

© Фото пресс-службы администрации Илишевского района БашкирииПенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед из своей пасеки
Пенсионер из Башкирии передал бойцам в зону СВО мед из своей пасеки
© Фото пресс-службы администрации Илишевского района Башкирии
Читать ria.ru в
УФА, 17 окт – РИА Новости. Житель башкирского села Тупеево Фавис Сахиуллин передал бойцам на передовой мед со своей собственной пасеки, сообщил глава администрации Илишевского района Ильдар Мустафин в своем Telegram-канале.
"Житель села Тупеево Фавис Сахиуллин в пункт сбора гуманитарной помощи привез полученный на своей пасеке мёд. Фавис Нигматуллинович вместе с женой Риммой Хатмуллиновной передали 68 банок меда для наших военнослужащих. Илишевский мёд на днях отправится бойцам в зону проведения специальной военной операции", - написал Мустафин.
Районный мэр поблагодарил пенсионеров и других неравнодушных жителей муниципалитета, оказывающих помощь бойцам на передовой.
"В районе очень много неравнодушных жителей и это радует, ведь лучшая помощь армии – надежный тыл", - добавил Мустафин.
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