https://ria.ru/20231017/polsha-1903282340.html

Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство

Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Польши предложит партии Качиньского сформировать правительство

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T11:55

2023-10-17T11:55

2023-10-17T11:55

в мире

польша

ярослав качиньский

анджей дуда

матеуш моравецкий

европейский совет

право и справедливость

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ВАРШАВА, 17 окт – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского. "Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция", – заявил Дуда журналистам. Ранее сообщалось, что по итогам прошедших в воскресенье парламентских выборов ныне правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского победила с результатом 35,38%, но не получает парламентское большинство. Данные госизбиркома после обработки 100% бюллетеней свидетельствуют о том, что ближайший преследователь PiS - оппозиционная "Гражданская коалиция" - по результатам обработки 100% бюллетеней набирает 30,7% голосов. Кроме правопопулистской "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" – 14,4% голосов, "Левые" – 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" – 7,16%. Такой расклад сил указывает на то, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского третьего пути и "Левых" в случае формирования коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость". При этом представители обоих лагерей – как премьер-министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск - уже заявили, что именно они имеют право сформировать правительство. Политическую неопределенность в Польше создает тот факт, что президентом страны остается активный деятель "Права и справедливости", ставленник Ярослава Качиньского Анджей Дуда. В соответствии с конституцией Польши, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который в свою очередь предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Вотум доверия выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов. В случае вынесения правительству вотума недоверия, сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов. Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства. В случае же, если вотум доверия премьеру не будет вынесен и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.

https://ria.ru/20231017/polsha-1903257228.html

https://ria.ru/20231017/vybory-1903212161.html

польша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, ярослав качиньский, анджей дуда, матеуш моравецкий, европейский совет, право и справедливость