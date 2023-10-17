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Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте - РИА Новости, 17.10.2023
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10:15 17.10.2023 (обновлено: 15:58 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/polsha-1903257228.html
Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте
Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте - РИА Новости, 17.10.2023
Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте
Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах в Польше с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:15
2023-10-17T15:58
в мире
польша
ярослав качиньский
право и справедливость
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ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах в Польше с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство, сообщила Государственная избирательная комиссия страны после обработки всех бюллетеней.На предыдущих выборах в 2019 году PiS показала куда лучший результат, завоевав более половины депутатских мандатов — 235 из 460.Ближайший преследователь PiS — оппозиционная "Гражданская коалиция" — набирает 30,7% голосов.Кроме правопопулистской партии "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" — 14,4% голосов, "Левые" — 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,16%.Такой расклад сил указывает, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск — уже объявили, что именно они имеют право сформировать правительство.В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского."Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция", — подчеркнул он.Политическую неопределенность в Польше создает тот факт, что президентом страны остается активный деятель "Права и справедливости", ставленник Ярослава Качиньского Анджей Дуда.Согласно конституции страны, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Он выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.В случае вынесения правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.В случае же если вотум доверия премьеру не вынесут и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
https://ria.ru/20231016/polsha-1902958346.html
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в мире, польша, ярослав качиньский, право и справедливость
В мире, Польша, Ярослав Качиньский, Право и справедливость
Партия Качиньского выиграла выборы в Польше без большинства в парламенте

Партия PiS Качиньского выиграла выборы в Польше с результатом 35,38 процента

© AFP 2023 / Wojtek RadwanskiЯрослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии "Право и справедливость" в Варшаве после парламентских выборов в Польше
Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии Право и справедливость в Варшаве после парламентских выборов в Польше - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / Wojtek Radwanski
Ярослав Качиньский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в штаб-квартире партии "Право и справедливость" в Варшаве после парламентских выборов в Польше
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ВАРШАВА, 17 окт — РИА Новости. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского победила на парламентских выборах в Польше с результатом 35,38%, но не сможет самостоятельно сформировать правительство, сообщила Государственная избирательная комиссия страны после обработки всех бюллетеней.
На предыдущих выборах в 2019 году PiS показала куда лучший результат, завоевав более половины депутатских мандатов — 235 из 460.
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Главный итог польских выборов: страна расколота на две части
16 октября, 00:38
Ближайший преследователь PiS — оппозиционная "Гражданская коалиция" — набирает 30,7% голосов.
Кроме правопопулистской партии "Право и справедливость" и праволиберальной "Гражданской коалиции", в парламент проходят центристский "Третий путь" — 14,4% голосов, "Левые" — 8,61% и коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация" — 7,16%.
Такой расклад сил указывает, что оппозиция в составе праволиберальной "Гражданской коалиции", центристского "Третьего пути" и "Левых" в случае создания коалиции может получить более половины кресел в сейме, сформировать правительство и отстранить от власти "Право и справедливость".
Люди голосуют на парламентских выборах в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Парламентские выборы ввергли Польшу в политическую неопределенность
16 октября, 07:56
При этом представители обоих лагерей — как премьер министр Матеуш Моравецкий, так и лидер оппозиции, экс-глава Европейского совета Дональд Туск — уже объявили, что именно они имеют право сформировать правительство.
В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что предложит сформировать правительство партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
«
"Обычаем в Польше до сих пор было то, что победившая формация формировала правительство. Не думаю, что сейчас что-то должно измениться. Это моя позиция", — подчеркнул он.
Политическую неопределенность в Польше создает тот факт, что президентом страны остается активный деятель "Права и справедливости", ставленник Ярослава Качиньского Анджей Дуда.
Согласно конституции страны, после оглашения результатов выборов президент вносит кандидатуру премьер-министра, который, в свою очередь, предлагает кандидатов на министерские посты. После сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия этому правительству. Он выносится абсолютным большинством голосов в присутствии не менее половины списочного состава депутатов.
Мужчина голосует на парламентских выборах в Польше на избирательном участке в Варшаве - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
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Вчера, 01:02
В случае вынесения правительству вотума недоверия сейм в течение 14 дней избирает премьер-министра и предложенных им членов совета министров абсолютным большинством голосов.
Если же и на этот раз не удастся избрать премьера, то президент назначает нового главу правительства. После этого сейм рассматривает вопрос о вотуме доверия. На этот раз для его вынесения достаточно простого большинства голосов при условии присутствия не менее половины депутатов. Таким образом, избранное правительство может быть правительством меньшинства.
В случае же если вотум доверия премьеру не вынесут и на этот раз, президент в соответствии с конституцией сокращает срок полномочий сейма и назначает новые выборы.
Правопопулистская PiS находится у власти в Польше с 2015 года. Тогда она победила на выборах праволиберальную коалицию "Гражданской платформы" и Польской крестьянской партии.
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В миреПольшаЯрослав КачиньскийПраво и справедливость
 
 
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