https://ria.ru/20231017/polsha-1903250757.html
Песков назвал нелюбовь поляков к России абсурдной
Песков назвал нелюбовь поляков к России абсурдной - РИА Новости, 17.10.2023
Песков назвал нелюбовь поляков к России абсурдной
Поляки Россию не любят, занимают враждебную позицию, это абсурдно и Москве это не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:58
2023-10-17T09:58
2023-10-17T10:33
россия
дмитрий песков
польша
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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Поляки Россию не любят, занимают враждебную позицию, это абсурдно и Москве это не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Если честно, пока, наверное, вряд ли (есть шансы на изменение отношений России и Польши), потому что сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые бы открыто или даже завуалировано намекали на необходимость восстановления отношений с РФ", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать итоги выборов в Польше и видит ли он шансы на изменение отношений двух стран."Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине. Но тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится", - добавил Песков.
https://ria.ru/20231017/vybory-1903212161.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, польша, в мире
Россия, Дмитрий Песков, Польша, В мире
Песков назвал нелюбовь поляков к России абсурдной
Песков назвал враждебную позицию поляков к России абсурдной
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Поляки Россию не любят, занимают враждебную позицию, это абсурдно и Москве это не нравится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Если честно, пока, наверное, вряд ли (есть шансы на изменение отношений России и Польши
), потому что сейчас в польском истеблишменте, наверное, нет никаких сегментов, которые бы открыто или даже завуалировано намекали на необходимость восстановления отношений с РФ", - сказал Песков журналистам на просьбу прокомментировать итоги выборов в Польше и видит ли он шансы на изменение отношений двух стран.
"Мы считаем абсурдным, что два соседних государства настолько враждебны друг другу, причем не по нашей вине. Но тем не менее факт остается фактом, поляки нас не любят, они с нами не дружат, и они занимают весьма и весьма враждебную позицию по всем вопросам, которые касаются нас. Нам это не нравится", - добавил Песков.
В Киеве сообщили о плохих новостях после выборов в Польше