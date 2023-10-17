https://ria.ru/20231017/politika-1903061925.html

Россия послала "ядерный" сигнал. Запад встревожен новой инициативой Москвы

Россия послала "ядерный" сигнал. Запад встревожен новой инициативой Москвы - РИА Новости, 17.10.2023

Россия послала "ядерный" сигнал. Запад встревожен новой инициативой Москвы

Государственная дума приняла сегодня в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это ответ США,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:00

2023-10-17T12:53

россия

ядерное оружие

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Государственная дума приняла сегодня в первом чтении законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это ответ США, подписавшим, но не ратифицировавшим соглашение. О причинах и последствиях такого шага — в материале РИА Новости."Зеркальный ответ"ДВЗЯИ приняли в ООН в 1996-м. Прежде действовал Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, заключенный в 1963-м. К концу века потребовались другие, более бескомпромиссные формулировки.Государства, присоединившиеся к ДВЗЯИ, обязались не производить ядерные взрывы в любом месте, находящемся под их юрисдикцией или контролем, не побуждать к таким действиям других и не поощрять их. Документ подписали 187 стран, а ратифицировали 178. В приложении указаны 44 государства, где ратификация — обязательное условие для вступления соглашения в силу по всему миру. Среди них, в частности, Россия и США. В Москве документ ратифицировали еще 23 года назад. В Вашингтоне этого не сделали до сих пор. Ссылались на то, что договор неэффективен, поскольку не поддается проверке. Также указывали на угрозу национальной безопасности."Я сейчас не готов сказать, нужно нам действительно или не нужно проводить испытания, — отметил в связи с этим Владимир Путин в начале октября на заседании "Валдая". — <…> Когда Соединенные Штаты подписали, но не ратифицировали, а мы подписали и ратифицировали, — в принципе, зеркально повести себя с теми же Соединенными Штатами можно. <…> Но это вопрос депутатов Государственной думы. Теоретически можно отозвать эту ратификацию. Если мы это сделаем, этого будет вполне достаточно". Парламентарии к главе государства прислушались.Почему сейчас?"Ситуация в мире изменилась. Вашингтон и Брюссель развязали против нашей страны войну. Сегодняшние вызовы требуют новых решений", — написал в Telegram-канале председатель Государственной думы Вячеслав Володин. Он поручил профильному комитету подготовить законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ. По его словам, это обсуждали на Совете Госдумы, все фракции поддержали инициативу. Спикер предложил депутатам стать соавторами документа."На протяжении 23 лет мы ждем, когда ратифицирует договор Вашингтон. Это что такое? Двойные стандарты, подлость и безответственное отношение, по‑другому не назовешь. В этой ситуации мы должны руководствоваться исключительно интересами граждан нашей страны, нашего государства. Поэтому есть предложение отозвать ратификацию", — подчеркнул Володин.Председатель ГД коснулся и актуальной международной проблематики — в частности, ситуации в Израиле и Палестине: "Это их (США. — Прим. ред.) была зона ответственности, им надо было делать все для поддержания мира и стабильности на Ближнем Востоке. Там сейчас полыхает война"."Если говорить о других уголках мира — все тоже полыхает по их вине, — добавил Володин. — Что касается Вашингтона и Брюсселя, пускай задумаются, к чему это приведет, к чему вообще ведут двойные стандарты. Наши технологии развиваются в самых разных направлениях, они должны это тоже понимать. Им надо думать о поддержании глобальной безопасности, нести ответственность, но, если не делают этого, мы должны позаботиться о своих гражданах".Государственная дума приняла документ в первом чтении 17 октября.РеакцииВсе эти десятилетия ДВЗЯИ фактически соблюдали и Вашингтон, и Москва. Нынешнее решение Госдумы — лишь зеркальный ответ, а не сигнал к конфронтации. "Это не означает заявления о намерении проведения ядерных испытаний", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сказал о том же: "Отзыв не означает намерение возобновить ядерные испытания".По словам председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, "речь идет об обеспечении национальных интересов". "Дератификация российской стороной ДВЗЯИ восстановит паритет и станет зеркальным ответом на позицию Соединенных Штатов Америки, которые в течение почти четверти века затягивают ратификационные процедуры этого важнейшего для обеспечения глобальной безопасности договора", — напомнил лидер ЛДПР.Тем не менее в США встревожились. "Мы обеспокоены комментариями посла Ульянова в Вене. Подобный шаг без необходимости ставит под угрозу глобальные нормы, запрещающие испытания ядерного оружия", — говорится в заявлении Госдепа.Исполнительный секретарь Организации по ДВЗЯИ Роберт Флойд опубликовал открытое письмо: "Этот договор — мощный инструмент глобального блага и жизненно важная часть международного мира и архитектуры безопасности. <...> Ратификация ДВЗЯИ — в национальных интересах и России, и всего человечества".Флойд запросил у Москвы встречу. "Я рассчитываю на то, что Российская Федерация продолжит выполнять взятые на себя обязательства", — отметил он.Официального ответа пока не было. Что неудивительно: Россия лишь реагирует на непоследовательность США. И, возможно, решение ГД хоть как-то мотивирует западных игроков на адекватные действия.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ядерное оружие, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)