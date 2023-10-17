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Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника - РИА Новости, 17.10.2023
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
08:13 17.10.2023 (обновлено: 11:55 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/poisk-1903231964.html
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника - РИА Новости, 17.10.2023
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника
Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:13
2023-10-17T11:55
камчатский край
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хорошие новости
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. "В ходе поисково-спасательных работ мужчина был обнаружен на дороге, ведущей в Налычевскую долину. От медицинской помощи он отказался. Напоили его чаем, предложили бутерброды и сопроводили к месту сбора спасателей", — отметили в ведомстве.Как объяснил сам охотник, у него сломался GPS-навигатор и в условиях густого тумана он не смог найти дорогу к машине. Промокший от дождя, он развел костер и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге.
https://ria.ru/20231014/devochka-1902786180.html
камчатский край
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камчатский край, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатский край, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника

Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский

© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краюНайденный охотник, заблудившийся у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского
Найденный охотник, заблудившийся у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Найденный охотник, заблудившийся у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.
"В ходе поисково-спасательных работ мужчина был обнаружен на дороге, ведущей в Налычевскую долину. От медицинской помощи он отказался. Напоили его чаем, предложили бутерброды и сопроводили к месту сбора спасателей", — отметили в ведомстве.
Как объяснил сам охотник, у него сломался GPS-навигатор и в условиях густого тумана он не смог найти дорогу к машине. Промокший от дождя, он развел костер и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге.
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Хорошие новостиКамчатский крайОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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