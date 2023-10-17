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Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника - РИА Новости, 17.10.2023
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника
Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:13
2023-10-17T08:13
2023-10-17T11:55
камчатский край
общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. "В ходе поисково-спасательных работ мужчина был обнаружен на дороге, ведущей в Налычевскую долину. От медицинской помощи он отказался. Напоили его чаем, предложили бутерброды и сопроводили к месту сбора спасателей", — отметили в ведомстве.Как объяснил сам охотник, у него сломался GPS-навигатор и в условиях густого тумана он не смог найти дорогу к машине. Промокший от дождя, он развел костер и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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камчатский край, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатский край, Общество, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Хорошие новости
Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника
Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский