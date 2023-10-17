https://ria.ru/20231017/poisk-1903231964.html

Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника

Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника - РИА Новости, 17.10.2023

Спасатели на Камчатке нашли заблудившегося охотника

Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:13

2023-10-17T08:13

2023-10-17T11:55

камчатский край

общество

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хорошие новости

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — РИА Новости. Спасатели на Камчатке нашли охотника, заблудившегося у вулкана Козельский в 20 километрах от Петропавловска-Камчатского, сообщила пресс-служба управления МЧС по региону. "В ходе поисково-спасательных работ мужчина был обнаружен на дороге, ведущей в Налычевскую долину. От медицинской помощи он отказался. Напоили его чаем, предложили бутерброды и сопроводили к месту сбора спасателей", — отметили в ведомстве.Как объяснил сам охотник, у него сломался GPS-навигатор и в условиях густого тумана он не смог найти дорогу к машине. Промокший от дождя, он развел костер и переночевал в лесу, а наутро вышел к дороге.

https://ria.ru/20231014/devochka-1902786180.html

камчатский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатский край, общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)