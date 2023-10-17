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Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда - РИА Новости, 17.10.2023
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13:35 17.10.2023 (обновлено: 14:59 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/peregovory-1903313954.html
Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда
Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда - РИА Новости, 17.10.2023
Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда
Отношения России и Таиланда развиваются многопланово, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром королевства Сеттхой Тхависином на полях форума "Один... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:35
2023-10-17T14:59
россия
таиланд
китай
владимир путин
сеттха тхависин
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ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Отношения России и Таиланда развиваются многопланово, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром королевства Сеттхой Тхависином на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине."В основе наших отношений всегда были взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга. И до сих пор отношения между нашими странами развиваются многопланово: и в гуманитарной, и в экономической сфере, и в политической области", — сказал Путин.Товарооборот между двумя странами в условиях турбулентности в международных отношениях в 2022 году немного снизился, отметил президент. Он выразил надежду, что ситуация улучшится с учетом работы смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.В то же время турпоток растет, продолжил Путин. За первые девять месяцев года Таиланд посетили почти миллион россиян.Москва будет делать все, чтобы отношения развивались как можно интенсивнее, добавил он.Кроме того, в 2024-2025-м ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.Путин сегодня уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. У него запланированы и другие переговоры, в том числе с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.Сегодня же пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.Российский лидер присутствует на форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.Переговоры лидеров России и Китая также запланированы на 18 октября. На повестке — вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.
https://ria.ru/20231016/tailand-1903037530.html
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Встреча Путина с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином
8537606 17.10.2023 17 октября 2023. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин (слева) во время встречи в Пекине. Григорий Сысоев / РИА Новости
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россия, таиланд, китай, владимир путин, сеттха тхависин
Россия, Таиланд, Китай, Владимир Путин, Сеттха Тхависин
Путин провел переговоры с премьер-министром Таиланда

Путин: в основе отношений РФ и Таиланда всегда было взаимное уважение

Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Отношения России и Таиланда развиваются многопланово, заявил Владимир Путин на встрече с премьер-министром королевства Сеттхой Тхависином на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине.
"В основе наших отношений всегда были взаимное уважение, дружба и учет интересов друг друга. И до сих пор отношения между нашими странами развиваются многопланово: и в гуманитарной, и в экономической сфере, и в политической области", — сказал Путин.
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин во время встречи в Пекине
Товарооборот между двумя странами в условиях турбулентности в международных отношениях в 2022 году немного снизился, отметил президент. Он выразил надежду, что ситуация улучшится с учетом работы смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В то же время турпоток растет, продолжил Путин. За первые девять месяцев года Таиланд посетили почти миллион россиян.
Москва будет делать все, чтобы отношения развивались как можно интенсивнее, добавил он.
Кроме того, в 2024-2025-м ожидаются перекрестные годы культурных обменов и туризма России и Таиланда.
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Путин сегодня уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом и премьером Венгрии Виктором Орбаном. У него запланированы и другие переговоры, в том числе с президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
Сегодня же пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.
Российский лидер присутствует на форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.
Переговоры лидеров России и Китая также запланированы на 18 октября. На повестке — вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.
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