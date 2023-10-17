Пентагон приказал военным приготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке
Пентагон приказал 2 тысячам военных приготовиться к отправке на Ближний Восток
© Фото : U.S. Army / Spc. Randy WrenВоеннослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Шеф Пентагона Ллойд Остин приказал двум тысячам солдат подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке, сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
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"Остин отдал приказ о подготовке к развертыванию примерно двум тысячам сотрудникам Минобороны", — сказала она на брифинге.
При этом Сингх уточнила, что приказ только лишь приводит силы соответствующих подразделений в "повышенную боевую готовность".
Ранее сегодня глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил в интервью телеканалу CNN, что у берегов Газы и Израиля находятся две тысячи американских морских пехотинцев. Он также допустил их высадку для участия в конфликте.
Обострение конфликта на Ближнем Востоке
В ответ ЦАХАЛ начал операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде территории: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число погибших мирных граждан с каждой стороны превысило тысячу. Несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о 16 погибших и восьми пропавших без вести россиянах, а также о многих гражданах других стран.
Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН двугосударственной формулы, которая предусматривает создание независимого Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.