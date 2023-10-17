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МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы - РИА Новости, 17.10.2023
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13:26 17.10.2023 (обновлено: 16:09 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/pase-1903311043.html
МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы
МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы - РИА Новости, 17.10.2023
МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:26
2023-10-17T16:09
россия
москва
украина
владимир зеленский
мария захарова
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
венецианская комиссия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской стороны юридической силы, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.ПАСЕ 13 октября одобрила резолюцию "Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности". В голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее списочного состава, говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ. "В этом политизированном документе в качестве некоей содержательной основы воспроизведены тенденциозные выводы Венецианской комиссии Совета Европы, изложенные в ее предварительном заключении от 23 марта 2021 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации". ВК (Венецианская комиссия. — Прим. ред.), работающая под диктовку "коллективного Запада", просто не могла не отметиться критическими замечаниями в отношении реформы российского законодательства, одобренной по итогам всероссийского голосования 25 июня — 1 июля 2020 года", — отметила официальный представитель российского МИД. По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, "наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников". "Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину "демократией"? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов", — указала Захарова. По ее мнению, "принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада". "Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы — или, попросту говоря, ничтожны", — подчеркнула дипломат. Москва в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
https://ria.ru/20231014/reshenie-1902783405.html
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россия, москва, украина, владимир зеленский, мария захарова, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, венецианская комиссия
Россия, Москва, Украина, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Совет Европы, Парламентская ассамблея Совета Европы, Венецианская комиссия
МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы

Захарова объяснила резолюцию ПАСЕ по срокам президентства Путина деградацией СЕ

© Фото : Council of Europe/Nicolas ElsaesserЗал Парламентской ассамблеи Совета Европы
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© Фото : Council of Europe/Nicolas Elsaesser
Зал Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской стороны юридической силы, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.
ПАСЕ 13 октября одобрила резолюцию "Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности". В голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее списочного состава, говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ.
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"В этом политизированном документе в качестве некоей содержательной основы воспроизведены тенденциозные выводы Венецианской комиссии Совета Европы, изложенные в ее предварительном заключении от 23 марта 2021 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации". ВК (Венецианская комиссия. — Прим. ред.), работающая под диктовку "коллективного Запада", просто не могла не отметиться критическими замечаниями в отношении реформы российского законодательства, одобренной по итогам всероссийского голосования 25 июня — 1 июля 2020 года", — отметила официальный представитель российского МИД.
По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, "наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников".
"Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину "демократией"? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов", — указала Захарова.
По ее мнению, "принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада".
"Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы — или, попросту говоря, ничтожны", — подчеркнула дипломат.
Москва в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
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РоссияМоскваУкраинаВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСовет ЕвропыПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВенецианская комиссия
 
 
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