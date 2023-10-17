https://ria.ru/20231017/pase-1903311043.html

МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы

МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы - РИА Новости, 17.10.2023

МИД раскритиковал принятую ПАСЕ резолюцию в отношении Москвы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:26

2023-10-17T13:26

2023-10-17T16:09

россия

москва

украина

владимир зеленский

мария захарова

совет европы

парламентская ассамблея совета европы

венецианская комиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_755007f0f311c72337267063cee59fa3.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала резолюцию, принятую Парламентской ассамблеей Совета Европы, русофобской и не имеющей для российской стороны юридической силы, говорится на сайте внешнеполитического ведомства.ПАСЕ 13 октября одобрила резолюцию "Изучение правомерности и законности сделанного лично для действующего президента Российской Федерации исключения в отношении ограничения сроков пребывания в должности". В голосовании приняли участие 43 члена Ассамблеи, что составляет менее 15% от ее списочного состава, говорится в ответе Захаровой на вопросы СМИ. "В этом политизированном документе в качестве некоей содержательной основы воспроизведены тенденциозные выводы Венецианской комиссии Совета Европы, изложенные в ее предварительном заключении от 23 марта 2021 года по поправкам в Конституцию Российской Федерации". ВК (Венецианская комиссия. — Прим. ред.), работающая под диктовку "коллективного Запада", просто не могла не отметиться критическими замечаниями в отношении реформы российского законодательства, одобренной по итогам всероссийского голосования 25 июня — 1 июля 2020 года", — отметила официальный представитель российского МИД. По ее словам, тиражируемые в резолюции антироссийские призывы, игнорирующие выраженную на референдуме волю российского народа, "наглядно демонстрируют истинный уровень политической культуры и аналитического мышления ее авторов и сторонников". "Какой объективности можно ожидать от людей, считающих сегодняшнюю Украину "демократией"? Или поддерживающих Владимира Зеленского после его недавней встречи с нацистским преступником в парламенте Канады? Совершенно ясно, что ПАСЕ придерживается порочной логики двойных стандартов", — указала Захарова. По ее мнению, "принимаемые в Страсбурге русофобские документы свидетельствуют о продолжающейся деградации Совета Европы и в целом политического класса в странах "коллективного Запада". "Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы — или, попросту говоря, ничтожны", — подчеркнула дипломат. Москва в марте прошлого года официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета — Комитету министров — на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.

https://ria.ru/20231014/reshenie-1902783405.html

https://ria.ru/20231012/oon-1902166451.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, украина, владимир зеленский, мария захарова, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, венецианская комиссия