Рейтинг@Mail.ru
В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:26 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/pakistan-1903240798.html
В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 17.10.2023
В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетической области, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T09:26
2023-10-17T09:26
экономика
россия
пакистан
исламабад
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_0:143:5329:3141_1920x0_80_0_0_2896a61f966bc8b276754e48b39d55dd.jpg
ИСЛАМАБАД, 17 окт - РИА Новости. Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетической области, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч. "Пакистан контактирует с Россией в энергетическом секторе. Мы получили первые поставки (нефти) из России, и мы рассчитываем на длительное сотрудничество, в особенности в энергетическом секторе", - сказала представитель МИД. Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня. В общей сложности они привезли 101 тысячу тонн сырой нефти. Ранее в рамках прошедшей в Москве Российской энергетической недели министр энергетики Пакистана Мухаммад Али заявил, что Исламабад ожидает, что в перспективе сможет закрыть порядка 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России.
https://ria.ru/20231012/neft-1902215554.html
https://ria.ru/20231012/pakistan-1902200291.html
россия
пакистан
исламабад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148310/96/1483109691_475:0:4855:3285_1920x0_80_0_0_4972409cddac82aabc8557ff41d38bf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, пакистан, исламабад
Экономика, Россия, Пакистан, Исламабад
В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

МИД Пакистана: страна рассчитывает на сотрудничество с Россией в энергетике

© AP Photo / Anjum NaveedИсламабад, Пакистан
Исламабад, Пакистан - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Anjum Naveed
Исламабад, Пакистан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ИСЛАМАБАД, 17 окт - РИА Новости. Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетической области, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч.
"Пакистан контактирует с Россией в энергетическом секторе. Мы получили первые поставки (нефти) из России, и мы рассчитываем на длительное сотрудничество, в особенности в энергетическом секторе", - сказала представитель МИД.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Пакистан рассматривает варианты оплаты за российскую нефть не в долларах
12 октября, 12:01
Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня. В общей сложности они привезли 101 тысячу тонн сырой нефти.
Ранее в рамках прошедшей в Москве Российской энергетической недели министр энергетики Пакистана Мухаммад Али заявил, что Исламабад ожидает, что в перспективе сможет закрыть порядка 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России.
Работа нефтяных станков-качалок - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Минэнерго Пакистана планирует обеспечить страну российской нефтью
12 октября, 10:55
 
ЭкономикаРоссияПакистанИсламабад
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала