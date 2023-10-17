https://ria.ru/20231017/pakistan-1903240798.html

В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики - РИА Новости, 17.10.2023

В Исламабаде рассказали о сотрудничестве с Россией в сфере энергетики

Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетической области, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T09:26

2023-10-17T09:26

2023-10-17T09:26

экономика

россия

пакистан

исламабад

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ИСЛАМАБАД, 17 окт - РИА Новости. Пакистан рассчитывает на длительное сотрудничество с Россией в энергетической области, заявила РИА Новости официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч. "Пакистан контактирует с Россией в энергетическом секторе. Мы получили первые поставки (нефти) из России, и мы рассчитываем на длительное сотрудничество, в особенности в энергетическом секторе", - сказала представитель МИД. Пакистан в апреле этого года разместил первый заказ на 100 тысяч тонн российской сырой нефти после многомесячных переговоров между двумя странами по условиям сделки. Два судна с сырой нефтью из России прибыли в порт Карачи 11 и 26 июня. В общей сложности они привезли 101 тысячу тонн сырой нефти. Ранее в рамках прошедшей в Москве Российской энергетической недели министр энергетики Пакистана Мухаммад Али заявил, что Исламабад ожидает, что в перспективе сможет закрыть порядка 10% своей потребности в нефти за счет поставок из России.

https://ria.ru/20231012/neft-1902215554.html

https://ria.ru/20231012/pakistan-1902200291.html

россия

пакистан

исламабад

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, пакистан, исламабад