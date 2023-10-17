https://ria.ru/20231017/otsrochka-1903411870.html

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для сельских учителей

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для сельских учителей - РИА Новости, 17.10.2023

В Госдуму внесли проект об отсрочке от призыва для сельских учителей

Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям и медицинским... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:36

2023-10-17T17:36

2023-10-17T17:36

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За Правду" внесли в Госдуму законопроект о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу учителям и медицинским работникам сел и малых городов, следует из электронной базы ГД. Как отмечается в пояснительной записке, в настоящий момент врачи, средний медицинский персонал, учителя государственных общеобразовательных школ могут быть призваны на срочную военную службу. "Настоящим законопроектом предлагается предоставление отсрочки от призыва на военную службу школьным учителям и медицинским работникам, трудоустроенным в сельской местности и в малых городах", - следует из текста пояснительной записки. По словам авторов инициативы, недоукомплектованность штатов учителей общеобразовательных школ в России, по данным Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), составляет около 250 тысяч вакансий (3,1% должностей). "Врачей и среднего медицинского персонала в России также не хватает в количестве 26,5 и 50 тысяч должностей соответственно (76,5 тысяч должностей)", - указано в сопроводительных документах. Кроме того, авторы проекта отмечают, что в системе школьного образования наблюдается дисбаланс между количеством учителей женщин и мужчин: согласно статистике Минпросвещения, из более чем 2 миллионов человек, работающих в системе школьного образования, мужчины составляют около 337 тысяч человек (менее 16%). "Из них мужчины в возрасте призыва на срочную службу (до 29 лет) составляют около 39,5 тысяч человек, то есть, менее 2%, а мужчины в возрасте до 59 лет – около 259 тысяч человек, то есть, 12,2%", - уточняется в документах.

https://ria.ru/20231013/otsrochka-1902650284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, призыв