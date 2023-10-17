https://ria.ru/20231017/orban-1903286906.html

Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Венгрии Орбаном

Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Венгрии Орбаном - РИА Новости, 17.10.2023

Путин обсудил двусторонние отношения с премьером Венгрии Орбаном

Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили двустороннее сотрудничество в условиях санкций на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T12:14

2023-10-17T12:14

2023-10-17T18:21

венгрия

россия

владимир путин

виктор орбан

форум "один пояс - один путь"

китай

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903292445_0:0:1025:576_1920x0_80_0_0_f2406be0d4c6f836cb7f3c42a05342b3.jpg

ПЕКИН, 17 окт — РИА Новости. Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили двустороннее сотрудничество в условиях санкций на полях форума "Один пояс, один путь" в Пекине. "Несмотря на то что в сегодняшних геополитических условиях возможности для поддержания контактов и развития отношений весьма ограниченны, тем не менее не может не вызывать удовлетворения, что со многими странами Европы у нас отношения сохраняются, развиваются. Одна из этих стран — Венгрия", — заявил российский лидер.Орбан, в свою очередь, отметил, что Будапешт никогда не хотел противостояния с Москвой."Были сложные встречи, но такой сложной, как эта, еще не было. В такой тяжелой ситуации мы еще никогда не находились. Венгрия никогда не хотела противостоять России, как раз наоборот, целью Венгрии всегда было наладить и расширять взаимно наилучшие контакты, и нам это удалось", — сказал он.Венгерский премьер добавил, что его страна пытается "спасти все что можно из <...> двусторонних контактов" и заинтересована в продолжении экономического сотрудничества, "пока это возможно".Путин также обратил внимание на сокращение товарооборота на 35% за первые семь месяцев этого года и предложил подумать, как можно изменить этот тренд.Орбан поблагодарил российские компании "Росатом" и "Газпром" за партнерские отношения и выполнение обязательств.Путин сегодня уже встретился с президентом Вьетнама Во Ван Тхыонгом. Также у него запланированы и другие переговоры, в том числе с премьер-министром Таиланда Сеттхой Тхависином, президентом Монголии Ухнагийном Хурэлсухом и лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом.Сегодня пройдет церемония официальной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с главами делегаций, участвующих в форуме "Один пояс, один путь", фотографирование и торжественный прием.Российский лидер участвует в форуме как главный гость. Он выступит 18 октября на открытии мероприятия вторым — сразу после хозяина встречи Си Цзиньпина.Встреча лидеров Китая и России также запланирована на 18 октября. На повестке будут вопросы двусторонних отношений и формирования более справедливого многополярного миропорядка.

https://ria.ru/20231016/vengriya-1902997295.html

https://ria.ru/20231016/forum-1902977800.html

https://ria.ru/20231017/pekin-1903127090.html

венгрия

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Встреча Путина с премьер-министром Венгрии Орбаном 8537557 17.10.2023 17 октября 2023. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) во время встречи в Пекине. Григорий Сысоев / РИА Новости 2023-10-17T12:14 true PT4M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, форум "один пояс - один путь", китай, в мире