https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903226893.html

Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки

Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки - РИА Новости, 17.10.2023

Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки

Врачи Хабаровска успешно удалили местной жительнице гигантскую миому матки, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T06:36

2023-10-17T06:36

2023-10-17T06:38

хабаровский край

хабаровск

бикинский район

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Врачи Хабаровска успешно удалили местной жительнице гигантскую миому матки, сообщает региональный минздрав. "Гигантскую миому матки удалили врачи гинекологического отделения Краевой больницы имени Сергеева. Удаления патологии 45-летняя пациентка из Бикинского района ждала давно. Но из-за обильного кровотечения, вызванного опухолью, показатели целевого гемоглобина были недостаточными для проведения оперативного вмешательства", - говорится в сообщении. Все это время пациентка находилась под присмотром врача. Отмечается, что удаление миомы прошло без осложнений. По данным минздрава, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье. В начале октября краевая больница сообщала, что врачи удалили гигантскую миому матки весом в 6 килограммов пациентке из Солнечного района Хабаровского края. Отмечалось, что внутренняя патология была очевидна - за последние несколько лет заметно увеличился размер живота, но за медицинской помощью женщина ранее не обращалась. Миома матки - это хроническое заболевание, при котором внутри органа происходит формирование единичных или множественных узлов. Если вовремя не заняться лечением, удаление патологии возможно только вместе с пораженным органом.

https://ria.ru/20231016/operatsiya-1903130286.html

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хабаровский край, хабаровск, бикинский район, происшествия