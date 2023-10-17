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Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки - РИА Новости, 17.10.2023
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Хорошие новости
 
06:36 17.10.2023 (обновлено: 06:38 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903226893.html
Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки
Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки - РИА Новости, 17.10.2023
Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки
Врачи Хабаровска успешно удалили местной жительнице гигантскую миому матки, сообщает региональный минздрав. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:36
2023-10-17T06:38
хабаровский край
хабаровск
бикинский район
происшествия
хорошие новости
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Врачи Хабаровска успешно удалили местной жительнице гигантскую миому матки, сообщает региональный минздрав. "Гигантскую миому матки удалили врачи гинекологического отделения Краевой больницы имени Сергеева. Удаления патологии 45-летняя пациентка из Бикинского района ждала давно. Но из-за обильного кровотечения, вызванного опухолью, показатели целевого гемоглобина были недостаточными для проведения оперативного вмешательства", - говорится в сообщении. Все это время пациентка находилась под присмотром врача. Отмечается, что удаление миомы прошло без осложнений. По данным минздрава, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье. В начале октября краевая больница сообщала, что врачи удалили гигантскую миому матки весом в 6 килограммов пациентке из Солнечного района Хабаровского края. Отмечалось, что внутренняя патология была очевидна - за последние несколько лет заметно увеличился размер живота, но за медицинской помощью женщина ранее не обращалась. Миома матки - это хроническое заболевание, при котором внутри органа происходит формирование единичных или множественных узлов. Если вовремя не заняться лечением, удаление патологии возможно только вместе с пораженным органом.
https://ria.ru/20231016/operatsiya-1903130286.html
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хабаровский край, хабаровск, бикинский район, происшествия
Хабаровский край, Хабаровск, Бикинский район, Происшествия, Хорошие новости
Жительнице Хабаровского края удалили гигантскую миому матки

Хабаровские врачи успешно удалили местной жительнице гигантскую миому матки

© РИА Новости / Виталий ТимкивОперационная
Операционная - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Операционная. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт – РИА Новости. Врачи Хабаровска успешно удалили местной жительнице гигантскую миому матки, сообщает региональный минздрав.
«
"Гигантскую миому матки удалили врачи гинекологического отделения Краевой больницы имени Сергеева. Удаления патологии 45-летняя пациентка из Бикинского района ждала давно. Но из-за обильного кровотечения, вызванного опухолью, показатели целевого гемоглобина были недостаточными для проведения оперативного вмешательства", - говорится в сообщении.
Все это время пациентка находилась под присмотром врача. Отмечается, что удаление миомы прошло без осложнений. По данным минздрава, пациентка чувствует себя хорошо и восстанавливает здоровье.
В начале октября краевая больница сообщала, что врачи удалили гигантскую миому матки весом в 6 килограммов пациентке из Солнечного района Хабаровского края. Отмечалось, что внутренняя патология была очевидна - за последние несколько лет заметно увеличился размер живота, но за медицинской помощью женщина ранее не обращалась.
Миома матки - это хроническое заболевание, при котором внутри органа происходит формирование единичных или множественных узлов. Если вовремя не заняться лечением, удаление патологии возможно только вместе с пораженным органом.
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