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В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом - РИА Новости, 17.10.2023
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03:16 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903219399.html
В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом
В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом - РИА Новости, 17.10.2023
В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом
Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья, угрозы... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T03:16
2023-10-17T03:16
китай
россия
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья, угрозы жизни пациентов нет, сообщили в краевом минздраве. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель. Власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, по последним данным, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. "Во Владивостокской клинической больнице на утро (по местному времени - ред.) 9 пациентов, троим проведены операции. Остальные - в процессе подготовки. Состояние пациентов стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет", - сообщили в минздраве. Отмечается, что после ДТП в понедельник в Хасанской ЦРБ помощь оказана 31 пострадавшему. Тринадцать пациентов с незначительными травмами направлены на амбулаторное лечение, 18 пострадавших госпитализированы, из них 1 человек в легкой степени, у одного состояние тяжелой степени, 16 - со средней степенью тяжести. Из них 9 человек перевезены во Владивосток санитарной авиацией. На утро вторника в Хасанской центральной районной больнице остается 7 пациентов, в том числе 1 пациент в тяжелом состоянии. По нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. Два человека покинули больницу. Сегодня двух человек из Хасанской больницы перевезут во Владивосток санитарной авиацией, отметили в минздраве. Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
https://ria.ru/20231016/dtp-1903091655.html
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китай, россия, уссурийск
Китай, Россия, Уссурийск
В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом

Трех пострадавших в ДТП с автобусом в Хасанском районе Приморья прооперировали

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья, угрозы жизни пациентов нет, сообщили в краевом минздраве.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель. Власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, по последним данным, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток.
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"Во Владивостокской клинической больнице на утро (по местному времени - ред.) 9 пациентов, троим проведены операции. Остальные - в процессе подготовки. Состояние пациентов стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет", - сообщили в минздраве.
Отмечается, что после ДТП в понедельник в Хасанской ЦРБ помощь оказана 31 пострадавшему.
Тринадцать пациентов с незначительными травмами направлены на амбулаторное лечение, 18 пострадавших госпитализированы, из них 1 человек в легкой степени, у одного состояние тяжелой степени, 16 - со средней степенью тяжести.
Из них 9 человек перевезены во Владивосток санитарной авиацией.
На утро вторника в Хасанской центральной районной больнице остается 7 пациентов, в том числе 1 пациент в тяжелом состоянии. По нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. Два человека покинули больницу. Сегодня двух человек из Хасанской больницы перевезут во Владивосток санитарной авиацией, отметили в минздраве.
Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту УссурийскХуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.
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