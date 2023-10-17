https://ria.ru/20231017/operatsiya-1903219399.html

В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом

В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом - РИА Новости, 17.10.2023

В Приморье прооперировали трех пострадавших в ДТП с туравтобусом

Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья, угрозы... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:16

2023-10-17T03:16

2023-10-17T03:16

китай

россия

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 17 окт - РИА Новости. Врачи во Владивостоке прооперировали троих пострадавших пассажиров туристического автобуса, который накануне попал в ДТП в Хасанском районе Приморья, угрозы жизни пациентов нет, сообщили в краевом минздраве. Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, в понедельник потерял управление и съехал в кювет в Приморье. В ДТП два человека погибли, по факту аварии возбуждено уголовное дело. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир и один водитель. Власти сообщали, что в больницу доставили 30 пострадавших, по последним данным, 18 из них госпитализировали, позже девять туристов, получивших тяжелые травмы, доставили санавиацией во Владивосток. "Во Владивостокской клинической больнице на утро (по местному времени - ред.) 9 пациентов, троим проведены операции. Остальные - в процессе подготовки. Состояние пациентов стабильное, средней тяжести, угрозы жизни нет", - сообщили в минздраве. Отмечается, что после ДТП в понедельник в Хасанской ЦРБ помощь оказана 31 пострадавшему. Тринадцать пациентов с незначительными травмами направлены на амбулаторное лечение, 18 пострадавших госпитализированы, из них 1 человек в легкой степени, у одного состояние тяжелой степени, 16 - со средней степенью тяжести. Из них 9 человек перевезены во Владивосток санитарной авиацией. На утро вторника в Хасанской центральной районной больнице остается 7 пациентов, в том числе 1 пациент в тяжелом состоянии. По нему врачи больницы провели консультацию с Сеченовским университетом. Два человека покинули больницу. Сегодня двух человек из Хасанской больницы перевезут во Владивосток санитарной авиацией, отметили в минздраве. Ранее глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский рассказал РИА Новости, что в автобусе были только российские туристы, водитель – гражданин КНР, автобус принадлежит китайскому предприятию. Источник сообщал агентству, что тур организовали две фирмы – из РФ и КНР, туристы ездили по маршруту Уссурийск – Хуньчунь – Яньцзи, часть их выехала из РФ 9 октября, часть - 13 октября.

https://ria.ru/20231016/dtp-1903091655.html

https://ria.ru/20231016/dtp-1903028743.html

китай

россия

уссурийск

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китай, россия, уссурийск