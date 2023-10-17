Рейтинг@Mail.ru
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 17.10.2023 (обновлено: 16:59 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/ogranicheniya-1903393225.html
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций - РИА Новости, 17.10.2023
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций
США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:57
2023-10-17T16:59
сша
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581181386_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_a21928adcac66de2a9ad4755cc53344e.jpg
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской нацбезопасности, следует из документа американского минторга. "Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединенных Штатов", - указано в опубликованном документе. В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903363689.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581181386_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0832681370ac4a6e380161e3cc314aa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, китай, в мире
США, Китай, В мире
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций

США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая

© AP Photo / Greg BakerФлаг на автомобиле консульства США в Шанхае
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Greg Baker
Флаг на автомобиле консульства США в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской нацбезопасности, следует из документа американского минторга.
"Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединенных Штатов", - указано в опубликованном документе.
В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
В конгрессе США призвали власти ввести санкции против Ирана
Вчера, 16:10
 
СШАКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала