https://ria.ru/20231017/ogranicheniya-1903393225.html
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций - РИА Новости, 17.10.2023
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций
США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:57
2023-10-17T16:57
2023-10-17T16:59
сша
китай
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской нацбезопасности, следует из документа американского минторга. "Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединенных Штатов", - указано в опубликованном документе. В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.
https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903363689.html
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китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, в мире
США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций
США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской нацбезопасности, следует из документа американского минторга.
"Данные организации определены правительством США
, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединенных Штатов", - указано в опубликованном документе.
В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.
В конгрессе США призвали власти ввести санкции против Ирана