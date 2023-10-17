https://ria.ru/20231017/ogranicheniya-1903393225.html

США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций

США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций - РИА Новости, 17.10.2023

США ввели экспортные ограничения против нескольких китайских организаций

США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:57

2023-10-17T16:57

2023-10-17T16:59

сша

китай

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. США ввели ввели экспортные ограничения против 13 организаций из Китая, включая компании технологического сектора, за действия против интересов американской нацбезопасности, следует из документа американского минторга. "Данные организации определены правительством США, как действующие против национальной безопасности или интересов иностранной политики Соединенных Штатов", - указано в опубликованном документе. В списке, в частности, указаны компании Beijing Biren Technology Development, Moore Thread Intelligent Technology Superburning Semiconductor и другие организации.

https://ria.ru/20231017/sanktsii-1903363689.html

сша

китай

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сша, китай, в мире