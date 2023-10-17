https://ria.ru/20231017/obstrel-1903479794.html

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами - РИА Новости, 17.10.2023

Украинские войска обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские войска подвергли обстрелу районы Донецка, выпустив по городу пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:33

2023-10-17T23:33

2023-10-17T23:33

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

куйбышевский район

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сцкк

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ДОНЕЦК, 17 окт - РИА Новости. Украинские войска подвергли обстрелу районы Донецка, выпустив по городу пять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.00 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 22.15 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.Куйбышевский район Донецка расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231017/udary-1903376979.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

украина

куйбышевский район

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк