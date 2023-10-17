https://ria.ru/20231017/neft-1903136632.html

В закрытую дверь: США впали в отчаяние из-за российской нефти

В закрытую дверь: США впали в отчаяние из-за российской нефти - РИА Новости, 17.10.2023

В закрытую дверь: США впали в отчаяние из-за российской нефти

Ни эмбарго, ни ценовой потолок не произвели никакого эффекта. В Европе это давно признали, но Вашингтону неймется. В попытке наконец заставить хоть кого-то... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:00

2023-10-17T08:00

2023-10-17T16:52

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Наталья Дембинская. Ни эмбарго, ни ценовой потолок не произвели никакого эффекта. В Европе это давно признали, но Вашингтону неймется. В попытке наконец заставить хоть кого-то соблюдать ограничения США ввели санкции против двух компаний — из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов. Наблюдатели констатируют: подобный жест отчаяния едва ли встревожит игроков рынка — все риски просчитаны.Рыночные ценыРоссия вывела из-под эмбарго "Большой семерки" более чем 70 процентов морского экспорта. Уже в августе, по данным платформы сырьевой аналитики и грузового экспорта Kpler, поставки выросли вдвое относительно весны. Значит, Москва "все искуснее обходит ограничения, продавая нефть по ценам, близким к уровню международного рынка", констатировали аналитики.Urals реализовывали выше ценового потолка практически сразу после его введения. А, например, ценный сорт легкой малосернистой нефти ВСТО (ESPO) в сентябре китайцы приобретали с премией к эталонной Brent.Соблюдать ценовые ограничения на российскую нефть и нефтепродукты практически невозможно, признали в ЕС. Доходы Москвы от экспорта растут, а Старый Свет совершает сделки по рыночной стоимости через третьи руки."В ЕС даже не выполнили обязательство пересматривать потолок каждые два месяца, гарантируя, что он ниже рынка. Это явный признак того, что механизм не действует", — отмечают в финском независимом Центре исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA).Надо напомнитьВ Евросоюзе махнули на безнадежное предприятие рукой, но в Вашингтоне не сдаются. В июле сообщили, что готовятся к "мягкому принуждению", пообещав "расширить контакты" с западными торговыми домами, страховщиками, владельцами танкеров и напомнить им о необходимости соблюдать установленные "Большой семеркой" правила."Министерство финансов не собирается обрушиваться, как молот, на владельцев танкеров, но намерено тихо обеспечить выполнение требований с помощью писем, телефонных звонков", — уточнял источник агентства Reuters, знакомый с мнением администрации по этому вопросу.Однако в итоге терпение лопнуло и Вашингтон прибегнул к излюбленному методу: ввел санкции против двух компаний, перевозящих российскую нефть по цене выше 60 долларов. Это Lumber Marine SA из ОАЭ и Ice Pearl Navigation Corp. из Турции. Два их танкера объявили "блокированной собственностью".Цель — запугать рынок. А тут давно все поставлено на поток: транспортировка и страхование грузов осуществляются практически без привлечения западных компаний. Сформировался отдельный, теневой флот, перевозящий подсанкционную нефть — российскую, венесуэльскую, иранскую.Все просчитали"Поставить на место" кого-либо из участников этого налаженного и прибыльного процесса санкциями против двух игроков рынка едва ли удастся, уверены наблюдатели."Компании сознательно идут на риск, заранее все просчитывая. Те, кто везут нефть из России, могут просто-напросто зарегистрировать новые фирмы, которые преспокойно зафрахтуют танкеры и продолжат дело", — указывает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт."Перевозчики занимаются поставками подсанкционной нефти в рамках внутренней политики управления рисками, предполагающей минимизацию их вероятности и возможного ущерба. Санкции не должны быть неожиданностью для этих компаний", — подчеркивает Анастасия Прикладова, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Плеханова.А продавца спросили?Есть и другое важное обстоятельство, о котором в США, похоже, забыли. Когда речь идет о потолке цен, прежде всего стоит учитывать готовность продавца к этим условиям, а уж потом — всех остальных, замечает Прикладова.До конца года действует указ президента о запрете поставок нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям, которые так или иначе используют в контрактах механизм ценового потолка."Предположим, из-за американских санкций на две транспортные компании и два судна полностью прекратились отгрузки российской нефти (а возможно, также и иранской с венесуэльской). В таком случае неизбежна разбалансировка глобального энергетического рынка. Сокращение предложения вызовет резкий рост мировых цен, а с учетом роли спекулятивной составляющей в биржевой торговле это увеличение может быть кратным", — рассуждает Прикладова.Подстегнут интересПо мнению аналитиков, то, что санкции США применили лишь сейчас, говорит о слабой эффективности этих мер. Более того, действия Вашингтона могут, наоборот, подстегнуть интерес к транспортировке российской нефти: это сулит хороший доход."Если кто-то и откажется от перевозки на фоне данного запрета, то очень быстро найдутся другие. Тут просто своеобразная "пугалка" от США: показать, что их закон работает", — объясняет эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.Специалисты уверены: ценовой потолок соблюдать нереально. Европе и G7 остается лишь максимально поднять его, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. И продолжать покупать топливо по рыночным ценам. Иначе его можно вообще лишиться.

https://ria.ru/20231013/sanktsii-1902413692.html

https://ria.ru/20230606/potolok-1875860803.html

https://ria.ru/20231010/neft-1901702710.html

https://ria.ru/20231004/eksport-1900421105.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, цены на нефть, сша, вашингтон (штат), европа, g7, евросоюз, urals, brent, ценовой потолок, санкции в отношении россии, нефть, танкер