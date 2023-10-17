https://ria.ru/20231017/nebenzya-1903218822.html

Небензя прокомментировал голосование по резолюции России по Израилю и Газе

Небензя прокомментировал голосование по резолюции России по Израилю и Газе - РИА Новости, 17.10.2023

Небензя прокомментировал голосование по резолюции России по Израилю и Газе

Голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T03:11

2023-10-17T03:11

2023-10-17T03:11

израиль

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василий небензя

владимир путин

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хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 17 окт – РИА Новости. Голосование в СБ ООН по российскому проекту гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта показало, кто на самом деле выступает за перемирие и прекращение бомбежек сектора Газа, а кто преследует узкокорыстные политические цели, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.Перед голосованием постпред заявил, что РФ не поймет, если кто-то из членов СБ ООН не поддержит российский проект гуманитарной резолюции."Считаем, что сегодняшнее голосование членов Совета безопасности очень показательно. Оно наглядно продемонстрировало, кто на самом деле выступает за немедленное перемирие, прекращение неизбирательных бомбежек сектора Газа и обеспечение безусловного гуманитарного содействия населению анклава, а кто по-прежнему упорно блокирует единый сигнал Совета, преследуя узкокорыстные политические цели", - сказал Небензя.Он выразил сожаление, что Совет в очередной раз оказался заложником эгоистических устремлений блока западных делегаций. "Это единственная причина, по которой он не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию. А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия", - указал он.По его словам, делегации западных стран поставили крест на ожиданиях всего мира, что Совбез ООН остановит кровопролитие.В документе говорилось, что "СБ ООН призывает к немедленному, устойчивому и полностью соблюдаемому гуманитарному прекращению огня". Резолюция не набрала необходимых 9 голосов "за". За резолюцию голосовали 5 стран, 4 были против, 6 воздержались.Проект строго осуждал насилие и боевые действия в отношении мирных граждан, а также "все акты терроризма".Согласно документу, Совет призывал также к безопасному освобождению всех заложников.В тексте содержался призыв к беспрепятственному обеспечению и распространению гуманитарной помощи, созданию условий для эвакуации гражданских лиц.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС находятся более 150 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231015/konflikt-1902930270.html

https://ria.ru/20231013/eskalatsiya-1902658946.html

https://ria.ru/20231009/nebenzya-1901376131.html

https://ria.ru/20231013/strany-1902681628.html

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израиль, россия, ближний восток, василий небензя, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире