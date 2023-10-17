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Россиянин Елисей Мысин выиграл музыкальный конкурс в США - РИА Новости, 17.10.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:23 17.10.2023 (обновлено: 17:27 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/mysin-1903336039.html
Россиянин Елисей Мысин выиграл музыкальный конкурс в США
Россиянин Елисей Мысин выиграл музыкальный конкурс в США - РИА Новости, 17.10.2023
Россиянин Елисей Мысин выиграл музыкальный конкурс в США
Российский пианист Елисей Мысин в 12 лет завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена в Нэшвилле (США) в категории от 16 до 22 лет,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:23
2023-10-17T17:27
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский пианист Елисей Мысин в 12 лет завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена в Нэшвилле (США) в категории от 16 до 22 лет, сообщается в официальном аккаунте конкурса в Facebook*. Кроме первого места, музыкант получил приз зрительских симпатий.По условиям соревнования, участники могли поменять возрастную категорию, поэтому Елисей выступал конкурсантами старше.Конкурс имени Шопена в Нэшвилле проходил 14 и 15 октября 2023 в трех возрастных категориях: "6 — 10 лет", "11 — 15 лет" и "16 — 22 года". В финал прошли 26 музыкантов из разных стран, при этом Мысин единственный представлял Россию. Музыкант родился в 2010 году в Ставрополе, начал учиться играть на рояле в четыре года. Сейчас он занимается в ЦМШ при Московской консерватории (классы профессора Наталии Трулль и Даниила Цветкова).Ранее Мысин был участником всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица". Также он стипендиат фонда "Новые имена". В 2020 и 2021 годах стал обладателем первой премии Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева.Гран-при Международного конкурса имени Фредерика Шопена в Нэшвилле выиграл австриец Кирон Атом Теллиан. В марте оргкомитет объявил, что главный приз будет назван в честь советского, российского и американского пианиста Алексея Султанова.Он родился в СССР, в Ташкенте, учился в консерватории в Москве, затем проживал в США и концертировал по всему миру. Музыкант скончался 30 июля 2005 в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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Культура, Культура, Россия, США, Новости культуры, Музыка
Россиянин Елисей Мысин выиграл музыкальный конкурс в США

Россиянин Елисей Мысин выиграл Международный конкурс пианистов в США

© YouTube канал "Ирина Соларева"Стоп-кадр видео выступления пианиста Елисея Мысина на музыкальном конкурсе в США
Стоп-кадр видео выступления пианиста Елисея Мысина на музыкальном конкурсе в США
© YouTube канал "Ирина Соларева"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский пианист Елисей Мысин в 12 лет завоевал первую премию на Международном конкурсе имени Фредерика Шопена в Нэшвилле (США) в категории от 16 до 22 лет, сообщается в официальном аккаунте конкурса в Facebook*.
Кроме первого места, музыкант получил приз зрительских симпатий.
По условиям соревнования, участники могли поменять возрастную категорию, поэтому Елисей выступал конкурсантами старше.
Конкурс имени Шопена в Нэшвилле проходил 14 и 15 октября 2023 в трех возрастных категориях: "6 — 10 лет", "11 — 15 лет" и "16 — 22 года". В финал прошли 26 музыкантов из разных стран, при этом Мысин единственный представлял Россию.
Музыкант родился в 2010 году в Ставрополе, начал учиться играть на рояле в четыре года. Сейчас он занимается в ЦМШ при Московской консерватории (классы профессора Наталии Трулль и Даниила Цветкова).
Ранее Мысин был участником всероссийского телевизионного конкурса "Синяя птица". Также он стипендиат фонда "Новые имена". В 2020 и 2021 годах стал обладателем первой премии Московского конкурса пианистов Владимира Крайнева.
Гран-при Международного конкурса имени Фредерика Шопена в Нэшвилле выиграл австриец Кирон Атом Теллиан. В марте оргкомитет объявил, что главный приз будет назван в честь советского, российского и американского пианиста Алексея Султанова.
Он родился в СССР, в Ташкенте, учился в консерватории в Москве, затем проживал в США и концертировал по всему миру. Музыкант скончался 30 июля 2005 в возрасте 35 лет от сердечной недостаточности.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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