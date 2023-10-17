https://ria.ru/20231017/moskvarium-1903323085.html

Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство

Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство - РИА Новости, 17.10.2023

Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство

Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство, детеныш может родиться во второй половине декабря, сообщила журналистам главный ветеринарный врач океанариума Ирина РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:10

2023-10-17T14:10

2023-10-17T16:22

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Косатка Ная из "Москвариума" ждет потомство, детеныш может родиться во второй половине декабря, сообщила журналистам главный ветеринарный врач океанариума Ирина Суворова. "Мы с большим трепетом хотим поделиться очень важной и радостной новостью для всех нас: наша косатка Ная беременна. На сегодняшний день она находится на сроке 15 месяцев. И мы с большой долей вероятности ожидаем появление малыша во второй половине декабря", — сказала она.По словам ветеринара, оплодотворение произошло естественным путем, что уникально для отечественного опыта работы с морскими млекопитающими. Она подчеркнула, что это первый случай беременности косатки в искусственных условиях на территории России.Суворова отметила, что беременность Наи развивается как положено."На сегодняшний день подготовлена вся материально-техническая база для того, чтобы принять малыша: подготовлены бассейны, на случай, если Ная не сможет кормить малыша, мы закупили заменитель китового молока, который является одним из компонентов питательной смеси для выкармливания детенышей китообразных, туда входят селедочный фарш, рыбий жир, различные витамины", — подчеркнула она. Ветврач также рассказала, что возможны и риски, связанные с рождением детеныша. По ее словам, косатки — это млекопитающие, которые дышат воздухом. При этом детенышей они рожают в воду, и малыши должны максимально быстро всплыть на поверхность, чтобы сделать первый вдох."Есть опасения, что Ная ввиду своей неопытности, так как это ее первые роды, не сможет сориентироваться достаточно оперативно. К тому же есть риски потери малыша, связанные с различными врожденными патологиями, не все из которых можно диагностировать с помощью УЗИ, и кроме этого, роды — это большой риск в том числе для самки. Если у подавляющего большинства животных и человека есть такая опция, как оперативное вмешательство — кесарево сечение, то, к сожалению, ввиду анатомических и физиологических особенностей у китообразных это невозможно", — сказала Суворова.При этом она отметила, что есть все основания полагать, что роды пройдут успешно.

https://ria.ru/20230904/vydry-1894026490.html

https://ria.ru/20230807/delfinenok-1888744177.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москвариум, москва