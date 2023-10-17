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В США допустили участие морпехов в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 17.10.2023
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17:39 17.10.2023 (обновлено: 17:57 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/morpekhi-1903414348.html
В США допустили участие морпехов в палестино-израильском конфликте
В США допустили участие морпехов в палестино-израильском конфликте - РИА Новости, 17.10.2023
В США допустили участие морпехов в палестино-израильском конфликте
Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил телеканалу CNN нахождение 2 тысяч морских пехотинцев США у... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:39
2023-10-17T17:57
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил телеканалу CNN нахождение 2 тысяч морских пехотинцев США у берегов Газы и Израиля и допустил их высадку для участия в палестино-израильском конфликте."Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне" - заявил он.Маккол уточнил, что сейчас "у берегов Газы и Израиля" находятся 2 тысячи морпехов, отправленных в регион министром обороны США Ллойдом Остином.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 200-250 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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в мире, сша, израиль, россия, ллойд остин, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Россия, Ллойд Остин, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В США допустили участие морпехов в палестино-израильском конфликте

В конгрессе допустили участие 2 тысяч морпехов в палестино-израильском конфликте

© AP Photo / Mindaugas KulbisМорские пехотинцы США
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Морские пехотинцы США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Глава комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкл Маккол подтвердил телеканалу CNN нахождение 2 тысяч морских пехотинцев США у берегов Газы и Израиля и допустил их высадку для участия в палестино-израильском конфликте.
"Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне" - заявил он.
Маккол уточнил, что сейчас "у берегов Газы и Израиля" находятся 2 тысячи морпехов, отправленных в регион министром обороны США Ллойдом Остином.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 200-250 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Флаги США и Израиля в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
США толкают Израиль к уничтожению
12 октября, 08:00
 
В миреСШАИзраильРоссияЛлойд ОстинВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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