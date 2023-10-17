https://ria.ru/20231017/moor-1903407585.html

Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых"

Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых" - РИА Новости, 17.10.2023

Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых"

Активисты "Движения первых" в Тюменской области достигли значительных результатов на всероссийском уровне, заявил глава региона Александр Моор на заседании... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T17:30

2023-10-17T17:30

2023-10-17T17:30

тюменская область

тюменская область

ярковский район

марат закиров

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Активисты "Движения первых" в Тюменской области достигли значительных результатов на всероссийском уровне, заявил глава региона Александр Моор на заседании координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Во встрече в режиме видео-конференц-связи также участвовал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Марат Закиров. "Глава региона подвел итоги участия региона в "Движении первых" и отметил, что тюменские ребята достигли значительных результатов на всероссийском уровне", - приводит слова губернатора его пресс-служба. К достижениям тюменцев Моор отнес, в частности, победы региональных команд на первом Всероссийском фестивале "Российская школьная весна" и во Всероссийском турслете, а также признание регионального медиацентра "Движения первых" лучшим в стране. Помимо этого, Тюменская область в числе первых среди регионов открыла региональный центр движения. В Тюменской области работают 23 местных отделения "Движения первых", готовится к открытию еще одно в Бердюжском районе. До конца 2023 года отделения могут появиться в Аромашевском и Ярковском районах.

https://ria.ru/20230930/fleshmob-1899664515.html

https://ria.ru/20230613/gurov-1877739395.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

тюменская область, ярковский район, марат закиров, александр моор