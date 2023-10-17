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Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых" - РИА Новости, 17.10.2023
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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
 
17:30 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/moor-1903407585.html
Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых"
Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых" - РИА Новости, 17.10.2023
Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых"
Активисты "Движения первых" в Тюменской области достигли значительных результатов на всероссийском уровне, заявил глава региона Александр Моор на заседании... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T17:30
2023-10-17T17:30
тюменская область
тюменская область
ярковский район
марат закиров
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Активисты "Движения первых" в Тюменской области достигли значительных результатов на всероссийском уровне, заявил глава региона Александр Моор на заседании координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи. Во встрече в режиме видео-конференц-связи также участвовал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Марат Закиров. "Глава региона подвел итоги участия региона в "Движении первых" и отметил, что тюменские ребята достигли значительных результатов на всероссийском уровне", - приводит слова губернатора его пресс-служба. К достижениям тюменцев Моор отнес, в частности, победы региональных команд на первом Всероссийском фестивале "Российская школьная весна" и во Всероссийском турслете, а также признание регионального медиацентра "Движения первых" лучшим в стране. Помимо этого, Тюменская область в числе первых среди регионов открыла региональный центр движения. В Тюменской области работают 23 местных отделения "Движения первых", готовится к открытию еще одно в Бердюжском районе. До конца 2023 года отделения могут появиться в Аромашевском и Ярковском районах.
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тюменская область, ярковский район, марат закиров, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Ярковский район, Марат Закиров, Александр Моор
Моор позитивно оценил работу тюменского отделения "Движения первых"

Моор: "Движение первых" в Тюменской области достигло значительных результатов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 17 окт – РИА Новости. Активисты "Движения первых" в Тюменской области достигли значительных результатов на всероссийском уровне, заявил глава региона Александр Моор на заседании координационного совета по взаимодействию с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи.
Во встрече в режиме видео-конференц-связи также участвовал председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Марат Закиров.
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"Глава региона подвел итоги участия региона в "Движении первых" и отметил, что тюменские ребята достигли значительных результатов на всероссийском уровне", - приводит слова губернатора его пресс-служба.
К достижениям тюменцев Моор отнес, в частности, победы региональных команд на первом Всероссийском фестивале "Российская школьная весна" и во Всероссийском турслете, а также признание регионального медиацентра "Движения первых" лучшим в стране. Помимо этого, Тюменская область в числе первых среди регионов открыла региональный центр движения.
В Тюменской области работают 23 местных отделения "Движения первых", готовится к открытию еще одно в Бердюжском районе. До конца 2023 года отделения могут появиться в Аромашевском и Ярковском районах.
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Тюменская областьТюменская областьЯрковский районМарат ЗакировАлександр Моор
 
 
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