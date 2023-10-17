https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903397179.html

Санду заявила, что Россия может вмешаться в местные выборы в Молдавии

Санду заявила, что Россия может вмешаться в местные выборы в Молдавии - РИА Новости, 18.10.2023

Санду заявила, что Россия может вмешаться в местные выборы в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник, что Россия может вмешаться в местные выборы в стране. РИА Новости, 18.10.2023

2023-10-17T17:08

2023-10-17T17:08

2023-10-18T00:01

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майя санду

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КИШИНЕВ, 17 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила во вторник, что Россия может вмешаться в местные выборы в стране. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители государства будут выбирать руководителей населенных пунктов и формировать районные советы. "Мы продолжаем реформы, направленные на борьбу с коррупцией. Вмешательство олигархов, многие из которых на самом деле находятся под влиянием России, привело к ухудшению ситуации на местах в последние два года. <…> Но мы не должны опускать руки, мы знаем, что находимся под ударом в связи местными выборами в следующем месяце. Россия через посредников пытается открыть в Молдавии каналы по переводу финансов, предназначенные для подкупов голосов избирателей. Мы боремся с этим явлением", — заявила Санду в ходе заседания "Платформы поддержки Молдавии". Власти Молдавии в последнее время усилили контроль за оппозиционными партиями. Обострение ситуации началось летом, когда конституционный суд постановил признать оппозиционную партию "Шор" неконституционной. Депутаты ПДС внесли поправку в Избирательный кодекс, которая лишает членов запрещенных партий права участвовать в выборах на протяжении нескольких лет. Конституционный суд в сентябре приостановил действие этой поправки и признал запрет парламента незаконным. В противовес этому решению комиссия по чрезвычайным ситуациям в начале октября установила критерии индивидуального запрета на участие в выборах членам партий, признанных неконституционными. Сразу после этого парламент внес поправки в избирательное законодательство, а президент Санду своим указом их одобрила. При этом ЦИК Молдавии сообщил, что проект заключения на внесение изменений в Избирательный кодекс Молдавии, запрещающих баллотироваться на выборах представителям признанной неконституционной партии, не был одобрен, поскольку не набрал большинства голосов. Тем не менее ЦИК составил список из 102 человек, которые лишились права участвовать в выборах. На этом фоне в стране начались аресты оппозиционных лидеров под предлогом якобы совершенных ими финансовых преступлений. В Молдавии оппозиция больше года проводит акции протеста из-за высоких тарифов на газ и электричество. Самые массовые митинги проходили при поддержке партии "Шор". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе. Также они критикуют руководство страны за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

https://ria.ru/20231011/ugroza-1902099271.html

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, россия, майя санду