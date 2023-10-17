https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903389796.html

Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии

Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023

Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии

Правительство Канады ввело санкции против 9 человек в Молдавии за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию "Шор", следует из... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:49

2023-10-17T16:49

2023-10-17T16:49

в мире

канада

молдавия

владимир плахотнюк

александр калинин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148153/69/1481536935_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_2d9bdeeb46cef58ce62bb38f98cda72f.jpg

ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против 9 человек в Молдавии за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию "Шор", следует из опубликованного заявления на сайте правительства страны. "Данные санкции вводятся против 9 молдавских физических лиц, которые связаны с такими влиятельными олигархами, как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые ранее были помещены под санкции Канады", - указано в сообщении властей. Отмечается, что некоторые из лиц, внесенных в санкционный перечень лиц, также связаны с молдавской партией "Шор". В списке, в частности, указаны Александр Калинин, Вера Плахотнюк, Валерий Клименко, Татьяна Платон и другие лица.

https://ria.ru/20231012/kanada-1902156466.html

канада

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, канада, молдавия, владимир плахотнюк, александр калинин