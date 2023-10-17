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Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023
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16:49 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/moldaviya-1903389796.html
Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии
Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии - РИА Новости, 17.10.2023
Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии
Правительство Канады ввело санкции против 9 человек в Молдавии за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию "Шор", следует из... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:49
2023-10-17T16:49
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молдавия
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против 9 человек в Молдавии за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию "Шор", следует из опубликованного заявления на сайте правительства страны. "Данные санкции вводятся против 9 молдавских физических лиц, которые связаны с такими влиятельными олигархами, как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые ранее были помещены под санкции Канады", - указано в сообщении властей. Отмечается, что некоторые из лиц, внесенных в санкционный перечень лиц, также связаны с молдавской партией "Шор". В списке, в частности, указаны Александр Калинин, Вера Плахотнюк, Валерий Клименко, Татьяна Платон и другие лица.
https://ria.ru/20231012/kanada-1902156466.html
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в мире, канада, молдавия, владимир плахотнюк, александр калинин
В мире, Канада, Молдавия, Владимир Плахотнюк, Александр Калинин
Канада ввела санкции против девяти физлиц в Молдавии

Канада ввела санкции против девяти лиц в Молдавии, в том числе за связь с "Шор"

© РИА Новости / Сергей Субботин | Перейти в медиабанкЗдание Парламента Канады
Здание Парламента Канады - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Сергей Субботин
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ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Правительство Канады ввело санкции против 9 человек в Молдавии за связь с подсанкционными лицами и организациями, включая партию "Шор", следует из опубликованного заявления на сайте правительства страны.
"Данные санкции вводятся против 9 молдавских физических лиц, которые связаны с такими влиятельными олигархами, как Владимир Плахотнюк и Илан Миронович Шор, которые ранее были помещены под санкции Канады", - указано в сообщении властей.
Отмечается, что некоторые из лиц, внесенных в санкционный перечень лиц, также связаны с молдавской партией "Шор".
В списке, в частности, указаны Александр Калинин, Вера Плахотнюк, Валерий Клименко, Татьяна Платон и другие лица.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
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В миреКанадаМолдавияВладимир ПлахотнюкАлександр Калинин
 
 
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