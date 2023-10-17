https://ria.ru/20231017/mi-8-1903325410.html

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 17.10.2023

Средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 34 беспилотника и 4 управляемые бомбы GLSDB, сообщили во вторник в Минобороны... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T14:15

2023-10-17T14:15

2023-10-17T14:30

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8, 34 беспилотника и 4 управляемые бомбы GLSDB, сообщили во вторник в Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины. Перехвачены пять оперативно-тактических ракет и четыре управляемые бомбы GLSDB производства США", - говорится в сообщении.За сутки российская ПВО также сбила 34 украинских дрона в ДНР, ЛНР, Херсонской и Харьковской области. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией была поражена живая сила и военная техника ВСУ в 117 районах.Всего с начала спецоперации были уничтожены 491 украинский военный самолет, 251 вертолет, 7953 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12 706 танков и других боевых бронированных машин, 1163 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 14 372 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, ми-8 амтш, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр