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Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией

Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией - РИА Новости, 17.10.2023

Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией

Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T02:00

2023-10-17T02:00

2023-10-17T02:00

в мире

сша

израиль

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джанет йеллен

министерство обороны сша

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе одновременно два военных конфликта."Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - сказала Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News.На высказывание министра отреагировали пользователи соцсети X, один из них отметил, что американцы, задающиеся вопросами о причинах роста госдолга США, должны обратить внимание на неурядицы за рубежом, в которые Штаты "оказываются втянутыми"."!" — написал Маск под постом данного пользователя.На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире.

https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html

сша

израиль

украина

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в мире, сша, израиль, украина, илон маск, джанет йеллен, министерство обороны сша