Рейтинг@Mail.ru
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:00 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/mask-1903215335.html
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией - РИА Новости, 17.10.2023
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией
Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T02:00
2023-10-17T02:00
в мире
сша
израиль
украина
илон маск
джанет йеллен
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_0:220:3058:1940_1920x0_80_0_0_2fda8e5001608b8fad63e4a7c6fe7ef0.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе одновременно два военных конфликта."Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - сказала Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News.На высказывание министра отреагировали пользователи соцсети X, один из них отметил, что американцы, задающиеся вопросами о причинах роста госдолга США, должны обратить внимание на неурядицы за рубежом, в которые Штаты "оказываются втянутыми"."!" — написал Маск под постом данного пользователя.На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире.
https://ria.ru/20231016/situatsiya-1903085063.html
сша
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1821942171_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_9a41c7abb7baccadb72ac944377f7e47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, израиль, украина, илон маск, джанет йеллен, министерство обороны сша
В мире, США, Израиль, Украина, Илон Маск, Джанет Йеллен, Министерство обороны США
Маск одним знаком отреагировал на слова Йеллен о борьбе с Россией

Маск восклицательным знаком отреагировал на слова Йеллен о поддержке Украины

© AP Photo / Patrick Pleul/Pool Илон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Patrick Pleul/Pool
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск отреагировал кратким твитом на высказывание главы минфина США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон может позволить себе одновременно два военных конфликта.
"Америка, безусловно, может позволить себе поддерживать Израиль и обеспечивать его военные нужды, и мы также можем и должны поддерживать Украину в ее борьбе с Россией", - сказала Йеллен в интервью британскому телеканалу Sky News.
На высказывание министра отреагировали пользователи соцсети X, один из них отметил, что американцы, задающиеся вопросами о причинах роста госдолга США, должны обратить внимание на неурядицы за рубежом, в которые Штаты "оказываются втянутыми".
"!" — написал Маск под постом данного пользователя.
На прошлой неделе телеканал CNN со ссылкой на ряд американских военных чиновников сообщил, что Пентагон все более обеспокоен перспективой растягивать редеющие запасы боеприпасов для поддержки Украины и Израиля в двух разных военных конфликтах. Отставной генерал армии США Дон Болдук также отмечал, что в настоящее время армия испытывает кадровый голод, а логистические трудности делают ее неспособной проводить одновременно несколько военных операций в мире.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Кулеба прокомментировал влияние ситуации в Израиле на конфликт на Украине
Вчера, 16:01
 
В миреСШАИзраильУкраинаИлон МаскДжанет ЙелленМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала