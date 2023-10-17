https://ria.ru/20231017/lenta-1903255035.html

"Лента" приобрела сеть магазинов "Монетка"

"Лента" приобрела сеть магазинов "Монетка" - РИА Новости, 17.10.2023

"Лента" приобрела сеть магазинов "Монетка"

Ретейлер "Лента" приобрел одну из крупнейших сетей магазинов "у дома" в России "Монетку", сообщила компания. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:09

2023-10-17T10:09

2023-10-17T12:49

экономика

россия

монетка

лента (сеть магазинов)

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Ретейлер "Лента" приобрел одну из крупнейших сетей магазинов "у дома" в России "Монетку", сообщила компания. "МКПАО "Лента" <…> объявляет о приобретении розничной сети магазинов у дома "Монетка", входящей в десятку крупнейших розничных сетей России, под управлением которой в настоящее время находится 2120 магазинов", — отметил ретейлер.Как уточнили в компании, большинство точек сети находятся на Урале и в Западной Сибири, средняя торговая площадь магазина — 290 квадратных метров. Помимо этого, в сделку вошли пять распределительных центров общей площадью 116 тысяч квадратных метров и более 560 грузовиков. Как заявил ретейлер, заключенная сделка — это последовательный шаг в реализации долгосрочной стратегии "Ленты", при этом широкое присутствие "Монетки" на Урале и в Западной Сибири существенно усилит позиции компании в этих регионах и будет служить фундаментом для "органической экспансии" в близлежащих областях. "Компания приобрела 99,999% долей в уставном капитале "РМ-Групп" (управляет магазинами под брендом "Монетка". — Прим. ред.) через свою основную операционную компанию ООО "Лента". Сделка профинансирована за счет имеющихся у "Ленты" собственных денежных средств и заемного финансирования", — уточнили в компании.Ожидается, что бизнес "Монетки" продолжит функционировать как отдельное юридическое лицо с сохранением основных операционных процессов, а магазины — работать под существующим брендом. Новые магазины "у дома" планируется открывать в основном под брендом "Монетка", под таким же названием станут работать уже действующие магазины "Мини Лента".При этом компания начнет консолидировать приобретенный бизнес в своей отчетности с октября 2023 года."Лента" ожидает существенную синергию прежде всего в коммерческих условиях и категорийном менеджменте благодаря объединению закупочной силы в работе с федеральными и местными поставщиками, а также в прямом импорте, сезонных предложениях и эксклюзивном ассортименте собственных торговых марок", - добавляется в сообщении. Ритейлер добавляет, что ходатайство об этой сделке было удовлетворено Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, но с одновременной выдачей предписания для обеспечения конкуренции. На его основании "Лента", среди прочего, в течение года будет выполнять социальные обязательства по установлению предельного уровня торговых наценок на некоторые торговые позиции на территории городского округа Ханты-Мансийск. "Выполнен ряд других условий, согласованных сторонами, сделка закрыта", - заключили в сети. "Лента" - одна из крупнейших розничных сетей в России. По состоянию на 30 июня 2023 года под ее управлением находились 260 гипермаркетов и 513 супермаркетов и магазинов "Мини Лента" более чем в 200 населенных пунктах.

https://ria.ru/20230729/pyaterochka-1887112724.html

https://ria.ru/20230723/inflyatsiya-1885763319.html

https://ria.ru/20230918/polsha-1896876604.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, монетка, лента (сеть магазинов)