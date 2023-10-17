https://ria.ru/20231017/laos-1903428073.html

Президент Лаоса на русском языке поблагодарил Путина за встречу

Президент Лаоса на русском языке поблагодарил Путина за встречу - РИА Новости, 17.10.2023

Президент Лаоса на русском языке поблагодарил Путина за встречу

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу на русском языке, а также РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T18:11

2023-10-17T18:11

2023-10-17T18:30

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владимир путин

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит поблагодарил российского президента Владимира Путина за встречу на русском языке, а также выразил сожаление, что не смог посетить прошедший ранее Восточный экономический форум (ВЭФ). "Хочу повторить русский язык... Спасибо большое, Владимир Владимирович, за то, что вы очень заняты, но есть возможность встречаться сегодня с вами. Мне жаль, что я не мог участвовать в форуме во Владивостоке, на который вы пригласили меня", - сказал президент Лаоса на встрече с Путиным. Тхонглун Сисулит также поблагодарил российского президента за прошедшую в рамках ВЭФ встречу с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. "Она очень подробно мне рассказала об итогах форума", - добавил он. Российский лидер в ходе беседы с лаосским коллегой вспомнил, что они учились в одни и те же годы в Ленинграде. Президент Лаоса окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени А. И. Герцена в 1978 году. С 1981 по 1984 год будущий президент страны учился в Академии общественных наук при ЦК КПСС.

https://ria.ru/20231017/putin-1903415431.html

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лаос, владивосток, владимир путин, тхонглун сисулит, россия