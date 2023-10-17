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Россия ждет открытия КПП "Рафах" для своих граждан, заявил посол в Израиле - РИА Новости, 17.10.2023
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15:04 17.10.2023 (обновлено: 17:06 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/kpp-1903396231.html
Россия ждет открытия КПП "Рафах" для своих граждан, заявил посол в Израиле
Россия ждет открытия КПП "Рафах" для своих граждан, заявил посол в Израиле - РИА Новости, 17.10.2023
Россия ждет открытия КПП "Рафах" для своих граждан, заявил посол в Израиле
Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем, заявил во... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:04
2023-10-17T17:06
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем, заявил во вторник посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов. "В настоящее время КПП "Рафах" не функционирует. К сожалению, мы пока еще не добились его открытия для наших граждан. Этот вопрос мы прорабатываем как с египетской, так и с израильской сторонами", - сказал Викторов в ходе пресс-конференции об актуальной ситуации в Израиле, организованной медиагруппой "Россия сегодня". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231017/gaza-1903336509.html
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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в мире, израиль, россия, египет, анатолий викторов, владимир путин, хамас, оон, раф, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Египет, Анатолий Викторов, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, РАФ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Россия ждет открытия КПП "Рафах" для своих граждан, заявил посол в Израиле

Посол в Израиле: КПП Рафах не работает, его открытие для россиян прорабатывается

© AP Photo / Adel HanaКПП "Рафах"
КПП Рафах - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Adel Hana
КПП "Рафах". Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе сектора Газа и Египта не работает, Москва прорабатывает вопрос о его открытии с Египтом и Израилем, заявил во вторник посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
«
"В настоящее время КПП "Рафах" не функционирует. К сожалению, мы пока еще не добились его открытия для наших граждан. Этот вопрос мы прорабатываем как с египетской, так и с израильской сторонами", - сказал Викторов в ходе пресс-конференции об актуальной ситуации в Израиле, организованной медиагруппой "Россия сегодня".
Разрушения в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Граждане России и СНГ перемещаются к южной границе Газы, заявил посол
Вчера, 14:49
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Последствия ракетного удара по Тель-Авиву со стороны сектора Газа - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Война в Израиле: что там происходит с россиянами и как быть туристам
10 октября, 08:00
 
В миреИзраильРоссияЕгипетАнатолий ВикторовВладимир ПутинХАМАСООНРАФОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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