https://ria.ru/20231017/korabl-1903342715.html
Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания
Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания - РИА Новости, 17.10.2023
Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания
Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" проекта "Гюйс" успешно завершил заводские ходовые испытания на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T15:14
2023-10-17T15:14
2023-10-17T15:18
безопасность
россия
объединенная судостроительная корпорация
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" проекта "Гюйс" успешно завершил заводские ходовые испытания на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщили во вторник в пресс-службе корпорации. "Во время испытаний в акватории Волги и Рыбинского водохранилища сдаточная команда предприятия проверила скоростные и маневренные качества корабля, работу основных систем и механизмов, якорно-швартовного и буксирного оборудования, шлюпочные и буксирные устройства. После завершения программы заводских испытаний корабль отправился на внешнюю сдаточную базу для проведения государственных испытаний", - сообщили в ОСК. "Буревестник" был спущен на воду 4 июля этого года. Сторожевик является шестым в серии, построенным для Погранслужбы ФСБ России на "Вымпеле". Корабль предназначен для контроля соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море, задержания судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера и доставки на них осмотровых групп. Также "Гюйсы" способны перевозить грузы и личный состав, оказывать помощь терпящим бедствие, тушить пожары на судах и береговых объектах, проводить портовые операции, буксировать суда водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах.
https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900600812.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, объединенная судостроительная корпорация, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Безопасность, Россия, Объединенная судостроительная корпорация, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания
Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" завершил ходовые испытания
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" проекта "Гюйс" успешно завершил заводские ходовые испытания на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщили во вторник в пресс-службе корпорации.
"Во время испытаний в акватории Волги и Рыбинского водохранилища сдаточная команда предприятия проверила скоростные и маневренные качества корабля, работу основных систем и механизмов, якорно-швартовного и буксирного оборудования, шлюпочные и буксирные устройства. После завершения программы заводских испытаний корабль отправился на внешнюю сдаточную базу для проведения государственных испытаний", - сообщили в ОСК.
"Буревестник" был спущен на воду 4 июля этого года. Сторожевик является шестым в серии, построенным для Погранслужбы ФСБ России
на "Вымпеле".
Корабль предназначен для контроля соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море, задержания судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера и доставки на них осмотровых групп. Также "Гюйсы" способны перевозить грузы и личный состав, оказывать помощь терпящим бедствие, тушить пожары на судах и береговых объектах, проводить портовые операции, буксировать суда водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах.
В Абхазии появится пункт постоянного базирования ВМФ России