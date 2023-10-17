https://ria.ru/20231017/korabl-1903342715.html

Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания

Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания - РИА Новости, 17.10.2023

Пограничный сторожевой корабль "Буревестник" прошел ходовые испытания

Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" проекта "Гюйс" успешно завершил заводские ходовые испытания на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T15:14

2023-10-17T15:14

2023-10-17T15:18

безопасность

россия

объединенная судостроительная корпорация

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Сторожевой корабль для пограничников "Буревестник" проекта "Гюйс" успешно завершил заводские ходовые испытания на судостроительном заводе "Вымпел" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), сообщили во вторник в пресс-службе корпорации. "Во время испытаний в акватории Волги и Рыбинского водохранилища сдаточная команда предприятия проверила скоростные и маневренные качества корабля, работу основных систем и механизмов, якорно-швартовного и буксирного оборудования, шлюпочные и буксирные устройства. После завершения программы заводских испытаний корабль отправился на внешнюю сдаточную базу для проведения государственных испытаний", - сообщили в ОСК. "Буревестник" был спущен на воду 4 июля этого года. Сторожевик является шестым в серии, построенным для Погранслужбы ФСБ России на "Вымпеле". Корабль предназначен для контроля соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море, задержания судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера и доставки на них осмотровых групп. Также "Гюйсы" способны перевозить грузы и личный состав, оказывать помощь терпящим бедствие, тушить пожары на судах и береговых объектах, проводить портовые операции, буксировать суда водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах.

https://ria.ru/20231005/abkhaziya-1900600812.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, объединенная судостроительная корпорация, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)