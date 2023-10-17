https://ria.ru/20231017/konfuz-1903251045.html
Во Франции высмеяли конфуз Зеленского из-за Израиля
Во Франции высмеяли конфуз Зеленского из-за Израиля - РИА Новости, 17.10.2023
Во Франции высмеяли конфуз Зеленского из-за Израиля
Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Израиль хотел привлечь к себе угасающее внимание Запада, написал глава французской партии "Патриоты"... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:00
2023-10-17T10:00
2023-10-17T10:00
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своим визитом в Израиль хотел привлечь к себе угасающее внимание Запада, написал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Сейчас не время", – сухо и официально ответили ему, сообщила The Times of Israel в тот день. Он (Зеленский. – Прим. ред.) надеялся вернуть себе внимание СМИ: все кончено!" – сыронизировал политик.Филиппо отметил, что весь мир постепенно теряет интерес к украинскому лидеру после событий на Ближнем Востоке. Более того, добавил он, эксперты называют его контрнаступление "катастрофическим"."Очевидно, у Зеленского дела идут не очень хорошо! <…> Ему придется все отпустить и согласиться на мир!" –подытожил Филиппо.Ранее израильские СМИ писали, что Владимир Зеленский хотел посетить Израиль вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, но ему сообщили, что сейчас не лучшее время для такого визита.
https://ria.ru/20231017/podderzhka-1903235730.html
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в мире, израиль, франция, украина, владимир зеленский, энтони блинкен
В мире, Израиль, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Энтони Блинкен
Во Франции высмеяли конфуз Зеленского из-за Израиля
Филиппо: у Зеленского не получилось привлечь внимание попыткой посетить Израиль