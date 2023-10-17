https://ria.ru/20231017/kndr-1903258845.html

Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле

Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.10.2023

Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле

Никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет, в отношения двух стран никто не может вмешиваться, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:26

2023-10-17T10:26

2023-10-17T10:26

в мире

россия

дмитрий песков

кндр (северная корея)

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет, в отношения двух стран никто не может вмешиваться, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", - сказал Песков в ответ на просьбу, как он может прокомментировать сообщения британской разведки о якобы поставках вооружения и боеприпасов из КНДР в РФ. Он подчеркнул, что Северная Корея - это ближайший сосед России. "Мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении, и будем развивать эти отношения во всех областях, это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", - добавил он.

https://ria.ru/20231015/kndr-1902858034.html

россия

кндр (северная корея)

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Кирилл Волков

в мире, россия, дмитрий песков, кндр (северная корея)