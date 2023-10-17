Рейтинг@Mail.ru
Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kndr-1903258845.html
Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле
Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле - РИА Новости, 17.10.2023
Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле
Никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет, в отношения двух стран никто не может вмешиваться, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:26
2023-10-17T10:26
в мире
россия
дмитрий песков
кндр (северная корея)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882562447_754:243:3027:1522_1920x0_80_0_0_4559b99198b17fe1a694f844e430d415.jpg
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет, в отношения двух стран никто не может вмешиваться, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", - сказал Песков в ответ на просьбу, как он может прокомментировать сообщения британской разведки о якобы поставках вооружения и боеприпасов из КНДР в РФ. Он подчеркнул, что Северная Корея - это ближайший сосед России. "Мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении, и будем развивать эти отношения во всех областях, это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", - добавил он.
https://ria.ru/20231015/kndr-1902858034.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882562447_277:0:3008:2048_1920x0_80_0_0_f1ec1f97877910ab8fea645d7d702886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, дмитрий песков, кндр (северная корея)
В мире, Россия, Дмитрий Песков, КНДР (Северная Корея)
Доказательств поставок оружия из КНДР в Россию нет, заявили в Кремле

Песков: никто не предоставил доказательств поставок оружия из КНДР в Россию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Никаких доказательств поставок вооружений из КНДР в РФ нет, в отношения двух стран никто не может вмешиваться, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это давно, это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств", - сказал Песков в ответ на просьбу, как он может прокомментировать сообщения британской разведки о якобы поставках вооружения и боеприпасов из КНДР в РФ.
Он подчеркнул, что Северная Корея - это ближайший сосед России. "Мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении, и будем развивать эти отношения во всех областях, это наше суверенное право, и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться", - добавил он.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
Россия не нарушает санкции СБ ООН против КНДР, заявили в МИД
15 октября, 08:23
 
В миреРоссияДмитрий ПесковКНДР (Северная Корея)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала