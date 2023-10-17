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В КНДР назвали причину мировой нестабильности - РИА Новости, 17.10.2023
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06:23 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kndr-1903226391.html
В КНДР назвали причину мировой нестабильности
В КНДР назвали причину мировой нестабильности - РИА Новости, 17.10.2023
В КНДР назвали причину мировой нестабильности
Стремление США к ядерной гегемонии вызывает нестабильность и нарушает мир на планете, а "происки" США по якобы укреплению ядерной обороноспособности на самом... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T06:23
2023-10-17T06:23
сша
европа
ближний восток
b-21 (стратегический бомбардировщик)
в мире
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СЕУЛ, 17 окт – РИА Новости. Стремление США к ядерной гегемонии вызывает нестабильность и нарушает мир на планете, а "происки" США по якобы укреплению ядерной обороноспособности на самом деле направлены на подготовку к атаке на другие страны, КНДР же будет подавляюще и решительно реагировать на любые попытки развязать ядерную войну, заявил сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мён. В своей статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК), Ким Гван Мён называет "притязания США на ядерную гегемонию" причиной и источником "стратегической нестабильности, нарушающий глобальный мир". "Из-за гегемонистских происков и вмешательства США серьезно нарушаются мир и стабильность во всех уголках мира, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке, а в политических кругах США опять звучат голоса с настоянием на мировом господстве посредством ядерного превосходства", - пишет эксперт. Он отмечает, что США называют угрозой укрепление обороноспособности "самостоятельных стран", а сами предлагают ускорить совершенствование американской системы ПРО и модернизацию ядерных вооруженных сил. Комитет стратегической готовности при Конгрессе США ранее предложил развернуть большее количество тактических ядерных вооружений в Азии и Европе, разработать планы по размещению части или всех резервных ядерных боеголовок США, повысить число производимых бомбардировщиков-невидимок B-21 и новых атомных подводных лодок класса "Колумбия". Ким Гван Мён называет такое поведение США, которые являются единственной страной в мире, что впервые применила ядерное оружие, "абсурдным парадоксом". По его словам, США готовят себе "щит", который прикрыл бы их от контратак, пока они "в безопасности метают копья". Эксперт считает, что "происки" США по укреплению ядерных сил направлены на осуществление превентивной атаки против КНДР. Он отмечает, что США пытаются "в геометрической прогрессии" увеличить запас ядерных веществ для производства стратегических и тактических ядерных боеголовок, "отчаянно" прибегают к милитаризации космоса и вкладывают "астрономические суммы" в разработку новейшего лазерного вооружения. "Реальность актуально требует от нашего государства, которое противостоит США – самым агрессивным ядерным преступным силам, стремительно укреплять обороноспособность для сдерживания ядерной войны в качественном и количественном отношении… Мы будем отвечать стратегией подавляющего и решительного реагирования на любые попытки враждебных сил развязать ядерную войну", - пишет Ким Гван Мён. Он также призвал международное сообщество "повышать бдительность" и "не молчать о безрассудных происках" США по увеличению расходов на ядерные вооружения, которые "разрушают основу глобального мира и стабильности".
https://ria.ru/20231017/ucheniya-1903224791.html
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сша, европа, ближний восток, b-21 (стратегический бомбардировщик), в мире
США, Европа, Ближний Восток, B-21 (стратегический бомбардировщик), В мире
В КНДР назвали причину мировой нестабильности

ЦТАК: стремление США к ядерной гегемонии является причиной нестабильности в мире

© AP Photo / Korea PoolВоеннослужащий КНДР
Военнослужащий КНДР - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Korea Pool
Военнослужащий КНДР. Архивное фото
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СЕУЛ, 17 окт – РИА Новости. Стремление США к ядерной гегемонии вызывает нестабильность и нарушает мир на планете, а "происки" США по якобы укреплению ядерной обороноспособности на самом деле направлены на подготовку к атаке на другие страны, КНДР же будет подавляюще и решительно реагировать на любые попытки развязать ядерную войну, заявил сотрудник Института разоружения и мира при МИД КНДР Ким Гван Мён.
В своей статье, опубликованной Центральным телеграфным агентством КНДР (ЦТАК), Ким Гван Мён называет "притязания США на ядерную гегемонию" причиной и источником "стратегической нестабильности, нарушающий глобальный мир".
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"Из-за гегемонистских происков и вмешательства США серьезно нарушаются мир и стабильность во всех уголках мира, в том числе в Европе и на Ближнем Востоке, а в политических кругах США опять звучат голоса с настоянием на мировом господстве посредством ядерного превосходства", - пишет эксперт.
Он отмечает, что США называют угрозой укрепление обороноспособности "самостоятельных стран", а сами предлагают ускорить совершенствование американской системы ПРО и модернизацию ядерных вооруженных сил.
Комитет стратегической готовности при Конгрессе США ранее предложил развернуть большее количество тактических ядерных вооружений в Азии и Европе, разработать планы по размещению части или всех резервных ядерных боеголовок США, повысить число производимых бомбардировщиков-невидимок B-21 и новых атомных подводных лодок класса "Колумбия".
Ким Гван Мён называет такое поведение США, которые являются единственной страной в мире, что впервые применила ядерное оружие, "абсурдным парадоксом". По его словам, США готовят себе "щит", который прикрыл бы их от контратак, пока они "в безопасности метают копья". Эксперт считает, что "происки" США по укреплению ядерных сил направлены на осуществление превентивной атаки против КНДР.
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Он отмечает, что США пытаются "в геометрической прогрессии" увеличить запас ядерных веществ для производства стратегических и тактических ядерных боеголовок, "отчаянно" прибегают к милитаризации космоса и вкладывают "астрономические суммы" в разработку новейшего лазерного вооружения.
"Реальность актуально требует от нашего государства, которое противостоит США – самым агрессивным ядерным преступным силам, стремительно укреплять обороноспособность для сдерживания ядерной войны в качественном и количественном отношении… Мы будем отвечать стратегией подавляющего и решительного реагирования на любые попытки враждебных сил развязать ядерную войну", - пишет Ким Гван Мён.
Он также призвал международное сообщество "повышать бдительность" и "не молчать о безрассудных происках" США по увеличению расходов на ядерные вооружения, которые "разрушают основу глобального мира и стабильности".
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