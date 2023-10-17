В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН
Продовольственная программа ООН: жители Газы часами стоят в очередях за хлебом
© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 октября 2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 октября 2023
РИМ, 17 окт – РИА Новости. Только одна из мукомолен продолжает работу в секторе Газа, жители стоят в очередях за хлебом часами, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.
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"Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом. Что касается ВПП, то работают только 5 из 23 пекарен, с которыми заключены контракты на поставку свежего хлеба в приюты", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
Во вторник представитель Всемирной продовольственной программы заявила, что в магазинах Газы продуктов питания осталось не более чем на пять дней, а в общей сложности в Газе - не более чем на две недели.
Ранее международная гуманитарная организация сообщала, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП.
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"Несмотря на огромные проблемы, ВПП каждый день предоставляет продовольственную и денежную помощь в Палестине – в общей сложности 522 тысячам палестинцев с начала кризиса", - говорится в нынешнем коммюнике.