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В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН

В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН - РИА Новости, 17.10.2023

В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН

Только одна из мукомолен продолжает работу в секторе Газа, жители стоят в очередях за хлебом часами, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T16:17

2023-10-17T16:17

2023-10-17T17:08

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

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РИМ, 17 окт – РИА Новости. Только одна из мукомолен продолжает работу в секторе Газа, жители стоят в очередях за хлебом часами, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. "Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом. Что касается ВПП, то работают только 5 из 23 пекарен, с которыми заключены контракты на поставку свежего хлеба в приюты", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости. Во вторник представитель Всемирной продовольственной программы заявила, что в магазинах Газы продуктов питания осталось не более чем на пять дней, а в общей сложности в Газе - не более чем на две недели. Ранее международная гуманитарная организация сообщала, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП. "Несмотря на огромные проблемы, ВПП каждый день предоставляет продовольственную и денежную помощь в Палестине – в общей сложности 522 тысячам палестинцев с начала кризиса", - говорится в нынешнем коммюнике.

https://ria.ru/20231012/golod-1902373362.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, оон, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон