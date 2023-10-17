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В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН - РИА Новости, 17.10.2023
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16:17 17.10.2023 (обновлено: 17:08 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/khleb-1903367370.html
В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН
В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН - РИА Новости, 17.10.2023
В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН
Только одна из мукомолен продолжает работу в секторе Газа, жители стоят в очередях за хлебом часами, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:17
2023-10-17T17:08
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
оон
продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
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РИМ, 17 окт – РИА Новости. Только одна из мукомолен продолжает работу в секторе Газа, жители стоят в очередях за хлебом часами, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН. "Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом. Что касается ВПП, то работают только 5 из 23 пекарен, с которыми заключены контракты на поставку свежего хлеба в приюты", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости. Во вторник представитель Всемирной продовольственной программы заявила, что в магазинах Газы продуктов питания осталось не более чем на пять дней, а в общей сложности в Газе - не более чем на две недели. Ранее международная гуманитарная организация сообщала, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП. "Несмотря на огромные проблемы, ВПП каждый день предоставляет продовольственную и денежную помощь в Палестине – в общей сложности 522 тысячам палестинцев с начала кризиса", - говорится в нынешнем коммюнике.
https://ria.ru/20231012/golod-1902373362.html
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в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, оон, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
В секторе Газа заканчиваются запасы хлеба, заявили в ООН

Продовольственная программа ООН: жители Газы часами стоят в очередях за хлебом

© AP Photo / Fatima ShbairПалестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 октября 2023
Палестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Fatima Shbair
Палестинцы стоят в очереди, чтобы купить хлеб в пекарне, в Хан-Юнисе, сектор Газа. 15 октября 2023
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РИМ, 17 окт – РИА Новости. Только одна из мукомолен продолжает работу в секторе Газа, жители стоят в очередях за хлебом часами, сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.
«
"Запасы хлеба заканчиваются. Из пяти мукомольных заводов в секторе Газа работает только один из-за нехватки топлива и электроэнергии. Работают несколько пекарен. Люди часами выстаивают в очереди за хлебом. Что касается ВПП, то работают только 5 из 23 пекарен, с которыми заключены контракты на поставку свежего хлеба в приюты", - говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.
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Эрдоган заявил об отсутствии реакции Запада на голод в Газе
12 октября, 20:14
Во вторник представитель Всемирной продовольственной программы заявила, что в магазинах Газы продуктов питания осталось не более чем на пять дней, а в общей сложности в Газе - не более чем на две недели.
Ранее международная гуманитарная организация сообщала, что намерена охватить различными видами продовольственной помощи 800 тысяч палестинцев. Уровень отсутствия продовольственной безопасности в Палестине уже был тревожно высоким до недавнего обострения конфликта: треть населения палестинских территорий – 1,8 миллиона человек – испытывала нехватку продовольствия, отмечает ВПП.
«
"Несмотря на огромные проблемы, ВПП каждый день предоставляет продовольственную и денежную помощь в Палестине – в общей сложности 522 тысячам палестинцев с начала кризиса", - говорится в нынешнем коммюнике.
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В миреПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильООНПродовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
 
 
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