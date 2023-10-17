https://ria.ru/20231017/khamas-1903305658.html

Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти

Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти - РИА Новости, 17.10.2023

Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти

Число граждан Российской Федерации, пропавших в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной, достигло девяти, погибших, по данным на понедельник,... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:12

2023-10-17T13:12

2023-10-17T14:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

палестина

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число граждан Российской Федерации, пропавших в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной, достигло девяти, погибших, по данным на понедельник, остается 16 человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.Ранее в посольстве РФ в Израиле сообщили, что за время обострения конфликта погибли 16 россиян."По состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан, к сожалению, граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек, в списках пропавших без вести девять граждан России значатся", - заявил посол РФ в Израиле на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС. Дипломат также не исключил, что россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа, может быть больше.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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Кирилл Волков

в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, палестина