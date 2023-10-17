https://ria.ru/20231017/khamas-1903305658.html
Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти
Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти - РИА Новости, 17.10.2023
Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти
Число граждан Российской Федерации, пропавших в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной, достигло девяти, погибших, по данным на понедельник,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:12
2023-10-17T13:12
2023-10-17T14:15
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число граждан Российской Федерации, пропавших в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной, достигло девяти, погибших, по данным на понедельник, остается 16 человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.Ранее в посольстве РФ в Израиле сообщили, что за время обострения конфликта погибли 16 россиян."По состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан, к сожалению, граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек, в списках пропавших без вести девять граждан России значатся", - заявил посол РФ в Израиле на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС. Дипломат также не исключил, что россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа, может быть больше.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов, палестина
В мире, Россия, Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов, Палестина
Число пропавших без вести после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти
Посол Викторов: число пропавших после атаки ХАМАС россиян выросло до девяти
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Число граждан Российской Федерации, пропавших в Израиле во время обострения конфликта с Палестиной, достигло девяти, погибших, по данным на понедельник, остается 16 человек, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Ранее в посольстве РФ в Израиле сообщили, что за время обострения конфликта погибли 16 россиян.
"По состоянию на утро сегодняшнего дня, 17 октября, число погибших граждан, к сожалению, граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, составляет 16 человек, в списках пропавших без вести девять граждан России значатся", - заявил посол РФ в Израиле на пресс-конференции в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
По его словам, один человек с гражданством РФ и гражданством Израиля числится в израильском списке заложников ХАМАС
. Дипломат также не исключил, что россиян, которые находятся в заложниках в секторе Газа, может быть больше.
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