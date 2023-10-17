https://ria.ru/20231017/kazakhstan-1903225266.html

Си Цзиньпин призвал Казахстан усилить кооперацию в рамках "Пояса и пути"

Си Цзиньпин призвал Казахстан усилить кооперацию в рамках "Пояса и пути" - РИА Новости, 17.10.2023

Си Цзиньпин призвал Казахстан усилить кооперацию в рамках "Пояса и пути"

Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество, содействовать получению больших результатов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил председатель КНР РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T05:56

2023-10-17T05:56

2023-10-17T05:56

китай

казахстан

пекин

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

владимир путин

форум "один пояс - один путь"

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ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество, содействовать получению больших результатов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Десять лет назад в Казахстане я впервые выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сторонам нужно усилить сотрудничество, содействовать тому, чтобы совместное строительство "Одного пояса, одного пути" достигло больших результатов и принесло больше пользы народам двух стран", - сказал Си Цзиньпин. Накануне Токаев прибыл в Пекин для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума запланированы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Пекин во вторник утром. "Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.

https://ria.ru/20230817/kazakhstan-1890522405.html

китай

казахстан

пекин

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китай, казахстан, пекин, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, владимир путин, форум "один пояс - один путь"