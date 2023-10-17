Си Цзиньпин призвал Казахстан усилить кооперацию в рамках "Пояса и пути"
Си Цзиньпин призвал Астану усилить сотрудничество с КНР в рамках "Пояса и пути"
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
© AP Photo / Andy Wong
Мужчины в центральном деловом районе Пекина. Архивное фото
ПЕКИН, 17 окт - РИА Новости. Китай и Казахстан должны усилить сотрудничество, содействовать получению больших результатов в рамках инициативы "Один пояс, один путь", заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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"Десять лет назад в Казахстане я впервые выдвинул инициативу строительства "Экономического пояса Шелкового пути". Сторонам нужно усилить сотрудничество, содействовать тому, чтобы совместное строительство "Одного пояса, одного пути" достигло больших результатов и принесло больше пользы народам двух стран", - сказал Си Цзиньпин.
Накануне Токаев прибыл в Пекин для участия в Третьем форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".
Форум проходит в Пекине 17-18 октября, в нем принимают участие свыше 4 тысяч человек из более чем 140 стран и 30 международных организаций. В рамках форума запланированы переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина, который прибыл в Пекин во вторник утром.
"Один пояс, один путь" - международная инициатива, предложенная председателем КНР Си Цзиньпином 10 лет назад. Ее целью стало совершенствование действующих и создание новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем. В настоящее время в общей сложности более 150 стран и более 30 международных организаций подписали документы о сотрудничестве в рамках инициативы. Кроме того, она привлекла почти 1 триллион долларов инвестиций и сформировала более 3 тысяч объектов сотрудничества.