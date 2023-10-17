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Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 17.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:17 17.10.2023 (обновлено: 21:39 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/kater-1903462154.html
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 17.10.2023
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Российская авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T21:17
2023-10-17T21:39
специальная военная операция на украине
черное море
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны.&quot;Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ&quot;, — подчеркнули в ведомстве.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы перехватили восемь беспилотников.Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО. За сутки до этого военные сбили украинский беспилотник над Черным морем в десяти километрах от побережья Крыма. В конце сентября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Черным морем и полуостровом.
https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903222909.html
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черное море, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Черное море, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны.
«

"Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.

Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы перехватили восемь беспилотников.
Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО. За сутки до этого военные сбили украинский беспилотник над Черным морем в десяти километрах от побережья Крыма. В конце сентября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Черным морем и полуостровом.
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