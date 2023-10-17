https://ria.ru/20231017/kater-1903462154.html

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости, 17.10.2023

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Российская авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 17.10.2023

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2023-10-17T21:17

2023-10-17T21:39

специальная военная операция на украине

черное море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская авиация ликвидировала украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны."Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", — подчеркнули в ведомстве.Украинские войска постоянно пытаются атаковать объекты в Крыму с моря, при помощи дронов, а также направляют туда диверсионно-разведывательные группы. В частности, ранее сегодня силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы перехватили восемь беспилотников.Седьмого октября ВСУ выпустили по полуострову переоборудованную в ударный вариант ракету комплекса С-200. Ее уничтожила российская ПВО. За сутки до этого военные сбили украинский беспилотник над Черным морем в десяти километрах от побережья Крыма. В конце сентября российские средства ПВО уничтожили четыре украинских дрона над Черным морем и полуостровом.

https://ria.ru/20231017/artilleriya-1903222909.html

черное море

украина

россия

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черное море, вооруженные силы украины, украина, россия