Камчатка получит средства на дороги в пострадавшем от падения пепла районе
Камчатка получит 200 миллионов рублей на дороги в районе, где прошел пеплопад
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкАвтомобили, покрытые пеплом, в поселке Ключи
Автомобили, покрытые пеплом, в поселке Ключи. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Камчатский край получит 200 миллионов рублей на восстановление дорог в Усть-Камчатском районе, пострадавшем от пеплопадов вулкана Шивелуч в апреле 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.
Правительство региона сообщило, что федеральный центр продолжит поддерживать регион в ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч.
"Около 200 миллионов рублей будет выделено на восстановление наиболее пострадавших участков дорожной сети в поселке Ключи и подъездной дороги до военного городка в 2024 году. Также отдельная работа по отсыпке дорог будет проведена в Козыревске весной 2024 года", - сказал Солодов.
Он отметил, что в настоящее время в Усть-Камчатском районе в стадии извержения находятся сразу три вулкана, за ними ведется постоянный мониторинг. Для того, чтобы в будущем избежать повторения событий апреля 2023 года, когда из-за пеплопадов в Ключах, Майском и Козыревске было частично нарушено жизнеобеспечение этих населенных пунктов, глава региона намерен продолжать работу с Минобразования России по дооснащению необходимым оборудованием исследовательских организаций, в том числе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Мы не можем исключать повторения таких экстремальных явлений в будущем, поэтому уже сейчас отрабатываем все алгоритмы взаимодействия между ответственными структурами, а МЧС России готовит предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Они позволят быстрее и четче реагировать, а также изменить критерии отнесения региональной чрезвычайной ситуации к ЧС федерального уровня. Это значит, что мы сможем рассчитывать на оперативную помощь со стороны федерального бюджета, которая при таких масштабных явлениях, конечно, необходима", - добавил глава региона.
Мощнейший за 60 лет пеплопад от вулкана Шивелуч произошел в поселках Ключи, Майское и Козыревск Усть-Камчатского района 11 апреля 2023 года. В некоторых местах толщина слоя пепла достигала 10-11 сантиметров. Из-за этого пострадала часть автомобильных дорог, водовод и другие сооружения. В настоящий момент Шивелуч находится в относительно спокойном состоянии, а вот вулканы Ключевской и Безымянный выбрасывают пепел.