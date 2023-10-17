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Камчатка получит средства на дороги в пострадавшем от падения пепла районе - РИА Новости, 17.10.2023
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Камчатский край
Камчатский край
 
07:57 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/kamchatka-1903230771.html
Камчатка получит средства на дороги в пострадавшем от падения пепла районе
Камчатка получит средства на дороги в пострадавшем от падения пепла районе - РИА Новости, 17.10.2023
Камчатка получит средства на дороги в пострадавшем от падения пепла районе
Камчатский край получит 200 миллионов рублей на восстановление дорог в Усть-Камчатском районе, пострадавшем от пеплопадов вулкана Шивелуч в апреле 2023 года,... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T07:57
2023-10-17T07:57
камчатский край
владимир солодов
усть-камчатский район
шивелуч
россия
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Камчатский край получит 200 миллионов рублей на восстановление дорог в Усть-Камчатском районе, пострадавшем от пеплопадов вулкана Шивелуч в апреле 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов. Правительство региона сообщило, что федеральный центр продолжит поддерживать регион в ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч. "Около 200 миллионов рублей будет выделено на восстановление наиболее пострадавших участков дорожной сети в поселке Ключи и подъездной дороги до военного городка в 2024 году. Также отдельная работа по отсыпке дорог будет проведена в Козыревске весной 2024 года", - сказал Солодов. Он отметил, что в настоящее время в Усть-Камчатском районе в стадии извержения находятся сразу три вулкана, за ними ведется постоянный мониторинг. Для того, чтобы в будущем избежать повторения событий апреля 2023 года, когда из-за пеплопадов в Ключах, Майском и Козыревске было частично нарушено жизнеобеспечение этих населенных пунктов, глава региона намерен продолжать работу с Минобразования России по дооснащению необходимым оборудованием исследовательских организаций, в том числе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. "Мы не можем исключать повторения таких экстремальных явлений в будущем, поэтому уже сейчас отрабатываем все алгоритмы взаимодействия между ответственными структурами, а МЧС России готовит предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Они позволят быстрее и четче реагировать, а также изменить критерии отнесения региональной чрезвычайной ситуации к ЧС федерального уровня. Это значит, что мы сможем рассчитывать на оперативную помощь со стороны федерального бюджета, которая при таких масштабных явлениях, конечно, необходима", - добавил глава региона. Мощнейший за 60 лет пеплопад от вулкана Шивелуч произошел в поселках Ключи, Майское и Козыревск Усть-Камчатского района 11 апреля 2023 года. В некоторых местах толщина слоя пепла достигала 10-11 сантиметров. Из-за этого пострадала часть автомобильных дорог, водовод и другие сооружения. В настоящий момент Шивелуч находится в относительно спокойном состоянии, а вот вулканы Ключевской и Безымянный выбрасывают пепел.
https://ria.ru/20231017/peplopad-1903216134.html
https://ria.ru/20231016/vodovod-1902971441.html
усть-камчатский район
шивелуч
россия
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владимир солодов, усть-камчатский район, шивелуч, россия, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатский край, Владимир Солодов, Усть-Камчатский район, Шивелуч, Россия, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка получит средства на дороги в пострадавшем от падения пепла районе

Камчатка получит 200 миллионов рублей на дороги в районе, где прошел пеплопад

© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН | Перейти в медиабанкАвтомобили, покрытые пеплом, в поселке Ключи
Автомобили, покрытые пеплом, в поселке Ключи - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Пресс-служба камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН
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Автомобили, покрытые пеплом, в поселке Ключи. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт – РИА Новости. Камчатский край получит 200 миллионов рублей на восстановление дорог в Усть-Камчатском районе, пострадавшем от пеплопадов вулкана Шивелуч в апреле 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Солодов.
Правительство региона сообщило, что федеральный центр продолжит поддерживать регион в ликвидации последствий извержения вулкана Шивелуч.
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"Около 200 миллионов рублей будет выделено на восстановление наиболее пострадавших участков дорожной сети в поселке Ключи и подъездной дороги до военного городка в 2024 году. Также отдельная работа по отсыпке дорог будет проведена в Козыревске весной 2024 года", - сказал Солодов.
Он отметил, что в настоящее время в Усть-Камчатском районе в стадии извержения находятся сразу три вулкана, за ними ведется постоянный мониторинг. Для того, чтобы в будущем избежать повторения событий апреля 2023 года, когда из-за пеплопадов в Ключах, Майском и Козыревске было частично нарушено жизнеобеспечение этих населенных пунктов, глава региона намерен продолжать работу с Минобразования России по дооснащению необходимым оборудованием исследовательских организаций, в том числе Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"Мы не можем исключать повторения таких экстремальных явлений в будущем, поэтому уже сейчас отрабатываем все алгоритмы взаимодействия между ответственными структурами, а МЧС России готовит предложения по внесению изменений в нормативно-правовую базу. Они позволят быстрее и четче реагировать, а также изменить критерии отнесения региональной чрезвычайной ситуации к ЧС федерального уровня. Это значит, что мы сможем рассчитывать на оперативную помощь со стороны федерального бюджета, которая при таких масштабных явлениях, конечно, необходима", - добавил глава региона.
Мощнейший за 60 лет пеплопад от вулкана Шивелуч произошел в поселках Ключи, Майское и Козыревск Усть-Камчатского района 11 апреля 2023 года. В некоторых местах толщина слоя пепла достигала 10-11 сантиметров. Из-за этого пострадала часть автомобильных дорог, водовод и другие сооружения. В настоящий момент Шивелуч находится в относительно спокойном состоянии, а вот вулканы Ключевской и Безымянный выбрасывают пепел.
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Камчатский крайВладимир СолодовУсть-Камчатский районШивелучРоссияРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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