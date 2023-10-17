https://ria.ru/20231017/kabel-1903478154.html

В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами

В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами - РИА Новости, 17.10.2023

В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами

Министерство экономики и коммуникаций Эстонии считает, что нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского коммуникационного кабеля с другими... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T23:13

2023-10-17T23:13

2023-10-17T23:13

в мире

эстония

финляндия

швеция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848938241_0:351:2852:1955_1920x0_80_0_0_783e6b40682b0344c65c47d492f03f80.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии считает, что нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского коммуникационного кабеля с другими подобными инцидентами, незначительные сбои происходили с этим подводным кабелем и в прошлом, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Ранее во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По предварительной информации минэкономики Эстонии, нет оснований связывать повреждение эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами. "Нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами, Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 километрах от острова Хийумаа в сторону Швеции. Подобные незначительные сбои происходили с этим кабелем и в прошлом. Пока неизвестно, чем вызвано снижение пропускной способности кабеля", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что повреждения кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается постоянно, поскольку в Эстонии имеется несколько различных соединений, и в случае сбоев можно использовать альтернативные рабочие подводные или идущие в Латвию наземные кабели. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.-0-

https://ria.ru/20231017/shvetsiya-1903408300.html

https://ria.ru/20231010/vzryvy-1901854684.html

эстония

финляндия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эстония, финляндия, швеция