https://ria.ru/20231017/kabel-1903478154.html
В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами
В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами - РИА Новости, 17.10.2023
В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами
Министерство экономики и коммуникаций Эстонии считает, что нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского коммуникационного кабеля с другими... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T23:13
2023-10-17T23:13
2023-10-17T23:13
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии считает, что нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского коммуникационного кабеля с другими подобными инцидентами, незначительные сбои происходили с этим подводным кабелем и в прошлом, сообщила во вторник пресс-служба ведомства. Ранее во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. По предварительной информации минэкономики Эстонии, нет оснований связывать повреждение эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами. "Нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами, Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 километрах от острова Хийумаа в сторону Швеции. Подобные незначительные сбои происходили с этим кабелем и в прошлом. Пока неизвестно, чем вызвано снижение пропускной способности кабеля", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что повреждения кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается постоянно, поскольку в Эстонии имеется несколько различных соединений, и в случае сбоев можно использовать альтернативные рабочие подводные или идущие в Латвию наземные кабели. Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.-0-
https://ria.ru/20231017/shvetsiya-1903408300.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, эстония, финляндия, швеция
В мире, Эстония, Финляндия, Швеция
В Эстонии не связывают повреждения кабеля со Швецией другими инцидентами
В Эстонии заявили, что сбои в работе подводного кабеля со Швецией были и раньше
ХЕЛЬСИНКИ, 17 окт - РИА Новости. Министерство экономики и коммуникаций Эстонии считает, что нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского коммуникационного кабеля с другими подобными инцидентами, незначительные сбои происходили с этим подводным кабелем и в прошлом, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Ранее во вторник министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин сообщил, что получил информацию о повреждении телекоммуникационного кабеля между Эстонией и Швецией. По его словам, кабель был поврежден в то же время, что и газопровод Balticconnector между Финляндией
и Эстонией.
По предварительной информации минэкономики Эстонии, нет оснований связывать повреждение эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами.
"Нет никаких оснований связывать повреждения эстонско-шведского кабеля с другими подобными инцидентами, Место повреждения находится в территориальных водах Эстонии, примерно в 50 километрах от острова Хийумаа в сторону Швеции. Подобные незначительные сбои происходили с этим кабелем и в прошлом. Пока неизвестно, чем вызвано снижение пропускной способности кабеля", - говорится в сообщении.
В Швеции заявили о повреждении телекоммуникационного кабеля из Эстонии
В министерстве отметили, что повреждения кабелей связи Эстония-Швеция и Финляндия-Эстония не повлияли на работу служб связи Эстонии. Связь обеспечивается постоянно, поскольку в Эстонии имеется несколько различных соединений, и в случае сбоев можно использовать альтернативные рабочие подводные или идущие в Латвию
наземные кабели.
Газопровод Balticconnector между Эстонией и Финляндией не работает из-за возможной утечки, так как вечером 8 октября в подводной трубе упало давление и управляющие системой Эстонии и Финляндии перекрыли подачу газа. Финские пограничники обнаружили место утечки газопровода. Центральная криминальная полиция считает, что, скорее всего, повреждения были нанесены умышленно. Место утечки находится в территориальных водах Финляндии.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива
длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.-0-
Эстонские сейсмологи не зафиксировали взрывов у газопровода Balticconnector