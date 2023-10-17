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Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку - РИА Новости, 17.10.2023
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16:56 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/izrail-1903392600.html
Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку
Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку - РИА Новости, 17.10.2023
Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку
Вашингтон должен рассмотреть возможность взять на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте и не совершить допущенную на Украине... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T16:56
2023-10-17T16:56
в мире
израиль
сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
палестина
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вашингтон должен рассмотреть возможность взять на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте и не совершить допущенную на Украине ошибку, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала American Conservative. Как отмечает Макгрегор, Вашингтон в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке готов ввязаться в него, однако задействование американских военно-морских сил не приведет к его окончанию. "Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня, даже если это предполагает сотрудничество с турками, египтянами и русскими для обеспечения доставки гуманитарной помощи", - пишет Макгрегор. По его словам, на Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь РФ. "Вашингтон не должен повторить эту ошибку, недооценивая потенциал регионального альянса мусульманских стран, который может угрожать существованию Израиля", - подчеркнул эксперт. Телеканал CNN ранее сообщил, что США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из 2 тысяч морских пехотинцев. Кроме того, в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщал об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231011/amerika-1901854314.html
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израиль
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в мире, израиль, сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, украина, ситуация в днр и лнр
В мире, Израиль, США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Экс-советник Пентагона призвал США не повторять в Израиле украинскую ошибку

Экс-советник Пентагона: США нужно взять инициативу по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitРазрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Разрушенные после израильских ударов дома на севере сектора Газа
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вашингтон должен рассмотреть возможность взять на себя инициативу по прекращению огня в палестино-израильском конфликте и не совершить допущенную на Украине ошибку, заявил бывший старший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своей статье для журнала American Conservative.
Как отмечает Макгрегор, Вашингтон в случае расширения конфликта на Ближнем Востоке готов ввязаться в него, однако задействование американских военно-морских сил не приведет к его окончанию.
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"Хотя это и неприятно правящему политическому классу Вашингтона, администрация (президента США Джо - ред.) Байдена должна рассмотреть возможность взять в свои руки инициативу по поддержке прекращения огня, даже если это предполагает сотрудничество с турками, египтянами и русскими для обеспечения доставки гуманитарной помощи", - пишет Макгрегор.
По его словам, на Украине Вашингтон недооценил решимость и военную мощь РФ. "Вашингтон не должен повторить эту ошибку, недооценивая потенциал регионального альянса мусульманских стран, который может угрожать существованию Израиля", - подчеркнул эксперт.
Телеканал CNN ранее сообщил, что США направляют к берегам Израиля команду быстрого реагирования из 2 тысяч морских пехотинцев. Кроме того, в восточную часть Средиземного моря прибыл американский авианосец "Джеральд Форд" с ударной группой. Шеф Пентагона Ллойд Остин сообщал об отправке туда же ударной группы с авианосцем "Эйзенхауэр".
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Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряжённости и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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