https://ria.ru/20231017/izrail-1903315437.html
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля - РИА Новости, 17.10.2023
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля
Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:44
2023-10-17T13:44
2023-10-17T13:44
израиль
россия
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596531352_0:359:3002:2048_1920x0_80_0_0_a5930625ccf75263ef24943030b0d77c.jpg
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Дипломаты все на месте, все работают", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Отвечая на вопрос об эвакуации семей сотрудников посольства, он заявил, что "этот вопрос находится у нас всегда не только в голове, так сказать, но и на бумаге". "В случае возникновения каких-либо условий, разумеется, все эти планы мы выполним полностью... Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим", - добавил он.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, россия, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля
Посол Викторов: вопрос эвакуации из Израиля сотрудников дипмиссии не стоит
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Дипломаты все на месте, все работают", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос об эвакуации семей сотрудников посольства, он заявил, что "этот вопрос находится у нас всегда не только в голове, так сказать, но и на бумаге". "В случае возникновения каких-либо условий, разумеется, все эти планы мы выполним полностью... Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим", - добавил он.
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