https://ria.ru/20231017/izrail-1903315437.html

Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля

Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля - РИА Новости, 17.10.2023

Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля

Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T13:44

2023-10-17T13:44

2023-10-17T13:44

израиль

россия

анатолий викторов

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Дипломаты все на месте, все работают", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Отвечая на вопрос об эвакуации семей сотрудников посольства, он заявил, что "этот вопрос находится у нас всегда не только в голове, так сказать, но и на бумаге". "В случае возникновения каких-либо условий, разумеется, все эти планы мы выполним полностью... Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим", - добавил он.

https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

израиль, россия, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире