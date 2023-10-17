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Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля - РИА Новости, 17.10.2023
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13:44 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/izrail-1903315437.html
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля - РИА Новости, 17.10.2023
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля
Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T13:44
2023-10-17T13:44
израиль
россия
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов. "Дипломаты все на месте, все работают", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Отвечая на вопрос об эвакуации семей сотрудников посольства, он заявил, что "этот вопрос находится у нас всегда не только в голове, так сказать, но и на бумаге". "В случае возникновения каких-либо условий, разумеется, все эти планы мы выполним полностью... Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим", - добавил он.
https://ria.ru/20231010/izrail-1901569949.html
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израиль, россия, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
Россия не планирует эвакуацию сотрудников дипмиссии из Израиля

Посол Викторов: вопрос эвакуации из Израиля сотрудников дипмиссии не стоит

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание посольства России в Израиле
Здание посольства России в Израиле - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание посольства России в Израиле. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Вопрос эвакуации сотрудников российской дипмиссии в Израиле не стоит, сообщил посол России в Израиле Анатолий Викторов.
"Дипломаты все на месте, все работают", - сказал он в ходе пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
Отвечая на вопрос об эвакуации семей сотрудников посольства, он заявил, что "этот вопрос находится у нас всегда не только в голове, так сказать, но и на бумаге". "В случае возникновения каких-либо условий, разумеется, все эти планы мы выполним полностью... Пока вопрос эвакуации сотрудников и членов семей мы не ставим", - добавил он.
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ИзраильРоссияАнатолий ВикторовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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