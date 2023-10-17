Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ
NNA: Армия Израиля применила фосфор при обстреле населенных пунктов в Ливане
© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
КАИР, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы в ночь на вторник, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов, пострадавшие доставлены в больницы города Тир, сообщило ливанское информационное агентство NNA.
По данным агентства, ряд деревень и районов, прилегающих к разделяющей территорию двух стран "голубой линии", подверглись продолжительным ночным обстрелам. "В результате прицельного обстрела жилых домов в Эд-Духейре есть пострадавшие…, они доставлены в больницы Тира", - говорится в сообщении.
"Противник применил фосфорные снаряды и наносил удары по гражданскому населению", - заявило агентство.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.
Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.