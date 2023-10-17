https://ria.ru/20231017/izrail-1903256245.html

Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ

Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023

Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ

Израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы в ночь на вторник, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов, пострадавшие РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T10:13

2023-10-17T10:13

2023-10-17T10:13

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human rights watch

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы в ночь на вторник, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов, пострадавшие доставлены в больницы города Тир, сообщило ливанское информационное агентство NNA. По данным агентства, ряд деревень и районов, прилегающих к разделяющей территорию двух стран "голубой линии", подверглись продолжительным ночным обстрелам. "В результате прицельного обстрела жилых домов в Эд-Духейре есть пострадавшие…, они доставлены в больницы Тира", - говорится в сообщении. "Противник применил фосфорные снаряды и наносил удары по гражданскому населению", - заявило агентство. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902679479.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902409586.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, ливан, палестина, стефан дюжаррик, оон, human rights watch, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году