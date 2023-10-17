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Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
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10:13 17.10.2023
https://ria.ru/20231017/izrail-1903256245.html
Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ
Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ - РИА Новости, 17.10.2023
Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ
Израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы в ночь на вторник, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов, пострадавшие РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T10:13
2023-10-17T10:13
в мире
израиль
ливан
палестина
стефан дюжаррик
оон
human rights watch
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы в ночь на вторник, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов, пострадавшие доставлены в больницы города Тир, сообщило ливанское информационное агентство NNA. По данным агентства, ряд деревень и районов, прилегающих к разделяющей территорию двух стран "голубой линии", подверглись продолжительным ночным обстрелам. "В результате прицельного обстрела жилых домов в Эд-Духейре есть пострадавшие…, они доставлены в больницы Тира", - говорится в сообщении. "Противник применил фосфорные снаряды и наносил удары по гражданскому населению", - заявило агентство. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902679479.html
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в мире, израиль, ливан, палестина, стефан дюжаррик, оон, human rights watch, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Палестина, Стефан Дюжаррик, ООН, Human Rights Watch, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль применил фосфор при обстреле Ливана, пишут СМИ

NNA: Армия Израиля применила фосфор при обстреле населенных пунктов в Ливане

© AP Photo / Mohammad ZaatariДым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Дым от израильского обстрела на окраине деревни Кфар-Чуба в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 17 окт - РИА Новости. Израильская армия обстреляла ряд населенных пунктов в зоне ливанской границы в ночь на вторник, в том числе с использованием фосфорных боеприпасов, пострадавшие доставлены в больницы города Тир, сообщило ливанское информационное агентство NNA.
По данным агентства, ряд деревень и районов, прилегающих к разделяющей территорию двух стран "голубой линии", подверглись продолжительным ночным обстрелам. "В результате прицельного обстрела жилых домов в Эд-Духейре есть пострадавшие…, они доставлены в больницы Тира", - говорится в сообщении.
Последствия израильских авиаударов в Газе - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
США не подтвердили факт применения Израилем белого фосфора
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"Противник применил фосфорные снаряды и наносил удары по гражданскому населению", - заявило агентство.
Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) 13 октября заявила, что армия Израиля при обстреле Ливана и сектора Газы 10 и 11 октября применяла запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором.
Ранее о применении силами Израиля белого фосфора заявлял МИД Палестины. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не получал по линии ООН сообщений о применении Израилем боеприпасов с белым фосфором.
Последствия израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Армия Израиля применяла белый фосфор в Ливане и Газе, заявила HRW
13 октября, 01:20
 
В миреИзраильЛиванПалестинаСтефан ДюжаррикООНHuman Rights WatchОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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