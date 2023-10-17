СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов
NYT: Израиль попросил у США экстренную помощь в десять миллиардов долларов
Израильские военные. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти Израиля в экстренном порядке попросили у Вашингтона десять миллиардов долларов на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Израиль обратился к США с просьбой о предоставлении экстренной помощи в размере десяти миллиардов долларов", — говорится в публикации.
Как отмечает газета, американские законодатели и президентская администрация разрабатывают пакет помощи, который будет включать поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Кроме того, дополнительные средства могут выделить на укрепление границы США и Мексики.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил, что президент Джо Байден рассчитывает услышать конкретные цифры в ходе своего визита 18 октября, чтобы сформировать запрос к конгрессу.
Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.