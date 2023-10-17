https://ria.ru/20231017/izrail-1903235217.html

СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов

СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов - РИА Новости, 17.10.2023

СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов

Власти Израиля в экстренном порядке попросили у Вашингтона десять миллиардов долларов на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщила газета The New... РИА Новости, 17.10.2023

2023-10-17T08:51

2023-10-17T08:51

2023-10-17T11:43

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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти Израиля в экстренном порядке попросили у Вашингтона десять миллиардов долларов на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. "Израиль обратился к США с просьбой о предоставлении экстренной помощи в размере десяти миллиардов долларов", — говорится в публикации.Как отмечает газета, американские законодатели и президентская администрация разрабатывают пакет помощи, который будет включать поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Кроме того, дополнительные средства могут выделить на укрепление границы США и Мексики.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил, что президент Джо Байден рассчитывает услышать конкретные цифры в ходе своего визита 18 октября, чтобы сформировать запрос к конгрессу.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.

https://ria.ru/20231017/ssha-1903225893.html

https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html

израиль

сша

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, джон кирби, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году