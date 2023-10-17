Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов - РИА Новости, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:51 17.10.2023 (обновлено: 11:43 17.10.2023)
https://ria.ru/20231017/izrail-1903235217.html
СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов
СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов - РИА Новости, 17.10.2023
СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов
Власти Израиля в экстренном порядке попросили у Вашингтона десять миллиардов долларов на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщила газета The New... РИА Новости, 17.10.2023
2023-10-17T08:51
2023-10-17T11:43
в мире
израиль
сша
россия
энтони блинкен
джон кирби
джо байден
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903276672_0:278:2443:1652_1920x0_80_0_0_c4e41bf98efc3d318b27123331756625.jpg
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти Израиля в экстренном порядке попросили у Вашингтона десять миллиардов долларов на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники. "Израиль обратился к США с просьбой о предоставлении экстренной помощи в размере десяти миллиардов долларов", — говорится в публикации.Как отмечает газета, американские законодатели и президентская администрация разрабатывают пакет помощи, который будет включать поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Кроме того, дополнительные средства могут выделить на укрепление границы США и Мексики.Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил, что президент Джо Байден рассчитывает услышать конкретные цифры в ходе своего визита 18 октября, чтобы сформировать запрос к конгрессу.Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
https://ria.ru/20231017/ssha-1903225893.html
https://ria.ru/20231017/risk-1903224487.html
израиль
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903276672_0:104:2461:1950_1920x0_80_0_0_80291a20b76ff92cb96724eb58f4c0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, россия, энтони блинкен, джон кирби, джо байден, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Россия, Энтони Блинкен, Джон Кирби, Джо Байден, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ: Израиль попросил у США десять миллиардов долларов

NYT: Израиль попросил у США экстренную помощь в десять миллиардов долларов

© AFP 2023 / JALAA MAREYИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Власти Израиля в экстренном порядке попросили у Вашингтона десять миллиардов долларов на фоне эскалации арабо-израильского конфликта, сообщила газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
"Израиль обратился к США с просьбой о предоставлении экстренной помощи в размере десяти миллиардов долларов", — говорится в публикации.
Израильские танки от границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
"Масштабное снабжение": в США сравнили траты на Израиль и Украину
Вчера, 06:12
Как отмечает газета, американские законодатели и президентская администрация разрабатывают пакет помощи, который будет включать поддержку Израиля, Украины и Тайваня. Кроме того, дополнительные средства могут выделить на укрепление границы США и Мексики.
Ранее госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CNN заявил, что США рассматривают заявки Израиля на дополнительную военную помощь для проведения операции в секторе Газа. Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби уточнил, что президент Джо Байден рассчитывает услышать конкретные цифры в ходе своего визита 18 октября, чтобы сформировать запрос к конгрессу.

Арабо-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, в течение десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

Очередное обострение произошло 7 октября, когда военное крыло палестинского движения ХАМАС провело беспрецедентную по масштабу ракетную атаку на Израиль из сектора Газа. Кроме того, после ударов боевики проникли в приграничные районы. В ответ армия обороны Израиля мобилизовала резервы и в течение нескольких дней после нападения военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой, а также провели серию авиаударов по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора.
Число жертв в секторе Газа превысило две тысячи человек, а погибших жителей Израиля — тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
В США забили тревогу из-за рискованного решения Байдена по Израилю
Вчера, 05:29
 
В миреИзраильСШАРоссияЭнтони БлинкенДжон КирбиДжо БайденХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала